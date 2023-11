Dino Miklaužić je za svoj drugi nastup u Superstaru odabrao pjesmu 'Što to bješe ljubav' od Olivera Dragojevića i - oduševio žiri.

Tonči Huljić mu je objasnio kako je ta pjesma došla do Olivera Dragojevića: "Ovo je bila pjesma napisana za Zdravka Čolića, ali je završila kod Olivera jer sam ju ja uzeo. Čuo sam kod tebe tragove dječaka prvi put kod tebe", a Severina jepriznala da je Dino njezin favorit od početka.

"Ovo mi je najdraža pjesma. Navijam za tebe do kraja. Moj si. Sve emocije treba istresti na bini. Pozdrav djevojci gdje god bila", kazala je Severina.

"To se tako radi. To je to", poručila mu je Nika.

"Jedva sam te čekao, razumiješ najtanju emociju u pjesmi. Ti si na jednoj drugoj strani, odeš u drugu dimenziju. Ne smijem reći da si moj favorit, ali ti si primjer da godine u glazbi ne znače ništa", rekao mu je Filip Miletić.

