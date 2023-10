Iznenadila je vokalom, a dobila je uvjet za drugi krug

22:20 - Rebecca Sponza (22) iz Rovinjskog Sela za sebe kaže da je povučena i sramežljiva. Za pjevanje si je dala ocjenu 4. U pjevanje ju je uveo tata s kojim ima predivan odnos. „Pristala sam doći na 'Superstar' jer mi je to životna želja“, ispričala je Rebecca.

Pjeva s tatom i nazivaju se Duo Matrix. Odlučila je pjevati od Tine Turner „Nutbush City Limits“. „Super je ovo bilo“, rekla je Severina za izvedbu. „Prvo sam se iznenadio na vokal. Svi smo se iznenadili“, komentirao je Tonči Huljić.

„Ne pričaš tako. Mene je malo strah da nisi previše adaptivna, u tom smislu da kad čuješ glas jer si dokazala da si kameleon da poprimiš tuđe glasove, a ne svoj“, rekla je Nika Turković. „Imaš isproduciran vokal već spreman za korištenje. Super“, istaknuo je Filip Miletić.

Tonči je komentirao da je lakše pjevati na engleskom jeziku nego na hrvatskom. Rebecca je rekla da ne pjeva na hrvatskom jeziku. Prošla je s četiri glasa 'da'.

„Ajde molim te za sljedeći put, od mene 'da', ali jedna domaća pjesma. Izvođenje je izvođenje. Nema loše pjesme, samo lošeg izvođača“, zaključio je Filip.

Niki ima tužnu životnu priču, a najčešće pjeva u svojoj sobi

22:15 - Sljedeći na redu je Niki Vranić (27) iz Galežane kraj Pule, a po struci je fizioterapeut.

„Radim part-time u Galežani u nogometnom klubu. Masirao sam po plažama, radio sam u šumi dvije godine. Radio sam i kao zidar i kao grobar. Sada radim u hotelu.“, rekao je.

„Jesi li se ikada bavio glazbom na bilo koji način?“, pitala ga je Nika. ; „Imam jednu svoju prostoriju u kući u kojoj pjevam. Nikad nisam imao javan nastup i nikad nisam pjevao javno. Moj pjevački talent još nitko nije otkrio kako treba. Ja sam sedam godina pjevao u svojoj sobi u kući i ta mi je soba dala dosta utjehe. Zavolio sam pjevanje i osjećam izazov kad pjevam teže pjesme“, rekao je Niki.

Ispričao je da je ostao bez tate kada je imao godinu i pol dana. „On je imao auto otpad i kafić u Galežani. Jednom poznaniku je posudio novac i kad ga je tata pitao za novac i tu se nešto pokačili i ovaj je otišao po nož i ubio ga. Ta tragedija koja mi se dogodila s ocem je jako utjecala na to da ja pjevam. Sam sa sobom sam pjevao da mi otpusti tugu.“

Niki je pjevao pjesmu „Tako nedostaješ“ od Stjepana Lacha.

„Rekao si da si pjevao u svojoj sobi i ti još nisi izašao iz te sobe. Ovo je show u kojem ti moraš izaći“, rekao je Tonči. „Što se mene tiče, emocija postoji ali aparat moraš vježbati“, kazao je Filip. „Vidiš se da moraš ispoljit emociju, ali još ne znaš naći pravu cestu još za to“, dodao je Tonči. „Želim da još vježbaš u svojoj sobi da nas iznenadiš za godinu ili dvije“, rekla mu je Severina.

Severini se jako svidjela Janis Joplin u izvedbi Vivien

21:55 - Vivien Kurtović (28) studira pravo, a završila je srednju glazbenu školu te dolazi iz Novog Sada.

Napisala je i knjigu poezije „Pred mojim očima sunce“. „Uvijek sam pisala lijepe sastavke, imala sam lijepe ocjene do srednje škole kada sam imala jedinicu iz književnosti. Tu sam prestala pisati do trenutka kada sam radila kao osobni asistent za osobe s invaliditetom. Tu je bio jedan dečko koji ima zbirku pjesama i on je meni dao zadatak da ja svaki dan na facebooku sedam dana napišem neku svoju poeziju. Primila sam se zadatka i tu se meni javila volja za pisanjem. Tako sam odlučila izdati svoju knjigu i izdala sam je.“

Pjevala je „Nah Neh Nah“ od Vaya Con Dios i „Mercedes Benz“ od Janis Joplin i svirala violinu. Na pozornici je i zaplesala.

Severina je htjela nakon prve pjesme čuti i Janis Joplin. „Samo ti se žurilo da to odradiš. Nigdje u tome nije bilo spontanosti. Nedostaje ekspresije, jednostavno si odradila“, komentirao je Tonči Huljić.

„Meni je to bilo bez ikakve emocije. Nisam ništa osjetila. Ja tebi ne mogu zamjeriti da nisi bila točna intonativno ili da nemaš sluha, to nije istina, ali je samo, malo je ravno“, rekla je Nika Turković.

Vivien je nakon kritika otpjevala „Nocturno“ od Olivera Dragojevića. „Sve je isto. I dalje se nije maknulo na ljestvici“, istaknuo je Tonči.

„Šta ja znam? Ja tako volim ovakve likove. Ja ti dajem 'da' jer mene je ovo, mene je ovo razveselilo“, komentirala je Severina.

Vivien je prošla s tri 'da' jer joj je Tonči odlučio dati šansu.

David je pjevao pjesmu Atomskog skloništa

21:50 - Sljedeći na redu je David Sinjeri (32) iz Buja. „Živim blizu slovenske granice, lijepo je i mirno. Volim sam prošetati. Imao sam sreću što sam uspio napraviti kuću za vrijeme krize. Plan je bio da djevojka živi sa mnom, no ona je odlučila da ide drugim putem. Ja sam u glazbi od kad sam bio mali. Rock'n'roll da, a odrastao sam na drugačijoj muzici, Dragani Mirković i Miletu Kitiću i tako sam propjevao. Mama je vidjela da ima nekog potencijala pa me upisala u glazbenu školu.

„Ovim se baš profesionalno ili profesionalno?“, pitao ga je Tonči. „Poluprofesionalno, a inače sam po zanimanju automehaničar“, odgovorio je David. „To mi treba, prošao si“, našalio se Tonči. „Pun sam gaža. Gledam da sviram kod dobrih ljudi, loše mičem od sebe. Muzika po meni nije natjecanje. Ja glazbu radim, pjevam i sviram srcem i to ljudi osjete“.

Pjevao je pjesmu „Treba imati dušu“ od Atomskog skloništa.

„Odličan si za to što radiš. Stoj tu gdje jesi i to ti je najbolje“, rekao je Tonči. „Dao bi ti savjet, samoglasnike gutaš, nema ih nigdje. Tu se događa muzika“, kaže Filip. „Baš mi je žao jer ti to sigurno voliš, ali meni to nije bilo to“, rekla je Severina.

Od žirija je dobio četiri glasa „ne“.

Lana se trudi riješiti se treme

21:45 - 19-godišnja Lana Domjanović iz Sinja imala je veliku tremu prije nastupa, a odlučila je pjevati „Rukuju se, rukuju“ od Zane i „I Have Nothing“ od Whitney Houston. Vidljivo je bilo da nije opuštena dok je izvodila prvu pjesmu.

„Sljedeća pjesma, molim te, opusti se“, rekao joj je Filip Miletić. Lana je tražila malo vode, a Severina joj je ponudila. Također joj je prišla kako bi je opustila i pokazala kako se ulazi na pozornicu.

Žiri je bio oduševljen njezinom izvedbom „I Have Nothing“. „Ja moram reći da si prekrasna i da sam ponosna što si od Sinja i mislim da ćemo ovu malu od Sinja gledati jako dugo, dugo“, komentirala je Severina.

„Tremu ti uvijek imaju samo talentirane osobe koje su svjesne svega onoga što mogu pokazati pa smo imali ovu malu psihološku igricu s tobom koja je eto, izrodila novu tebe, ovaj trenutak i to je top“, rekao je Tonči Huljić.

„Samo glupi ljudi su sigurni u sebe. Ubijaš“, istaknuo je Filip Miletić. „Nemam što reći. Ovo mi je još bilo deset puta bolje od prije“, rekla je Nika Turković.

Lana je prošla dalje s četiri 'da'.

Duo Stella i Danny oduševile žiri

21:40 - Stella ima 23 godine i živi u Njemačkoj, ali njezini roditelji su Hrvati pa dosta vremena provodi u Hrvatskoj. Ona je dio benda The Vanillas u kojem svira i pjeva s Danny koja također ima 23 godine, a izvode pop glazbu na engleskom jeziku. Dio pjesama je i na španjolskom i hrvatskom jeziku. Surađuju s Nicolasom koji režira njihove glazbene spotove.

Stella se kao dijete jako razboljela i dijagnosticirana joj je mišićna distrofija. „To je otmjen izraz za nešto užasno i neugodno, da budem iskrena. Zapravo se osjećate zarobljeni u vlastitom tijelu“, ispričala je.

Stella i Danny upoznale su se preko interneta tijekom pandemije koronavirusa. Ne žive blizu pa puno glazbe stvaraju pomoću moderne tehologije, ali se pokušavaju kad mogu vidjeti. Pišu zajedno sve njihove pjesme i glazbu. Odlučile su pjevati svoju pjesmu „Down“.

„Dakle, komentirat ću iz perspektive skladatelja. Ono što mi je nekako nedostajalo i voljela bih da ste to učinile, je povremeno pjevanje u harmoniji. Jer ste dvije i imate prekrasne glasove za kojem mislim da pojedinačno nisu toliko jaki kao kad pjevate zajedno, a tada je to prekrasan spoj. Ali ako ste dvije i zajedno skladate, mislim da bi još bolje bilo da tu i tamo pjevate u harmoniji. Ne cijelo vrijeme“, komentirala je Nika Turković.

„Jednostavno je lijepo. Stvarno bih volio ako prođete dalje da sljedeći put dođete s matricom da vidimo u kojem vi to pravcu razmišljate“, rekao je Tonči.

„Tvoja priča stvarno nadahnjuje i mene je baš podsjetila koliko sam razmažen u nekim trenucima i koliko neke stvari olako shvaćam u životu i hvala ti na tome podsjećanju. Definitivno imate talent i jedva čekam čuti vaše pjesme. Od mene 'da'“, istaknuo je Filip Miletić.

Stella i Danny dobile su četiri 'da' za prolazak dalje.

Pjero je otpjevao svoju autorsku pjesmu

21:30 - Sljedeći na redu je Pjero Maltar (22) iz Valpova, po zanimanju je glazbenik. Svira gitaru i klavijature. „Bavim se produkcijom glazbe, aranžiranjem. Radio sam u sjeni i čekao da moje stvaralaštvo izađe na vidjelo“, rekao je. Predstavio se autorskom pjesmom „Plakala bi Drava“.

„Kako bi Oliver Dragojević rekao – svaka pjesma ima svoju bol. Dosta tu ima segmenata koji su nespojivi, ja ih naposljetku uspijem ukomponirati. Nastojim što više dati sebe u sve“, rekao je.

„Mislim da si talentiran i sve si napravio sam. No, možda da je netko malo vokalno jači bi ovo donio još više“, rekla mu je Nika. „Dobra ti je pjesma, daj je nekome pjevaču“, kazao je Tonči. „Radije bi se s tobom družio u studiju nego na stageu. Jako si talentiran i trebaš ostati u muzici. No, možda ovo nije put za tebe trenutno“, rekao je Filip i dodao: „Imaš najskuplju stvar u rukama, bolje da si u studiju.“

Country vibra talentirane Ajde

21:25 - Ajda Lacković (23) je stigla iz slovenskog Nakla na audiciju 'Superstara'. Radi nekoliko poslova, ovisno o godišnjem dobu, a u slobodno vrijeme bavi se pjevanjem. „Imaš super tetovaže“, rekao joj je Filip Miletić i tražio da priđe da ih vidi.

Jednu od tetovaža je posvetila svom ocu koji je poginuo na motoru u prometnoj nesreći 2006. godine. „To me je ojačalo“, rekla je žiriju. Odlučila je pjevati „Any Man of Mine“ Shanije Twain.

„Meni je to baš onako jedan country vibe koji nisam čula i voljela bih te vidjeti i nekako obučenu tako country drugi put. Ja dajem 'da'“, komentirala je Severina.

„Vjerujem da i to voliš slušati. Čuje se i to mi je recimo bilo jako zanimljivo jer nije bilo nikoga tko je, pogotovo ne ženskih vokala koji su u tome tako lijepo plivali. Voljela bih još toga čuti. Zato od mene imaš da“, rekla je Nika Turković.

„Trebaš se posvetiti, uzeti nekoga tko je dobar vokal coach jer tu dobru boju imaš, tu vedrinu, ali još uvijek trebaš raditi na tome stoga od mene ovog puta ne“, odlučio je Filip.

„Kad si počela, bilo je jako obećavajuće. Imaš u tom srednjem registru jako lijepu i suverenu boju glasa. Čim se malo izmakneš iz toga i odeš prema gore, malo više se počinju pojavljivati falševi, ali imaš konkretnu boju. Ali sad je pitanje koliko se ona može rastegnuti“, komentirao je Tonči koji je dao šansu Ajdi i rekao 'da'.

Tončica je pjevala stranu pjesmu, no nije oduševila žiri

21:20 -„Superstarom dobivam priliku izaći iz svoje komforne zone i pružiti priliku samoj sebi koja je oduvijek htjela biti pjevačica“, rekla je Tončica Knez (28) iz Splita. „Trenutno tetoviram, izrađujem nakit, odjeću, scenografija, kostimi, režija, pjevanje, snimanje. Izrađujem torbe prijateljima za rođendane, razmišljam o pokretanje nekakvog biznisa.“

Prepremila je pjesmu „All about that bass“ na instrumentu ukelele.

„Glas ti ima interesantnu boju, odlično si odglumila ovu pjesmu ali pretpostavljam da si svjesna da čim se prebaciš u više registre, jednostavno si potpuno falšala“, rekao je Tonči. „Po meni je ovo bilo jako skromno, ali ne bojim se ja za tebe“, kaže Filip.

Tončica je dobila tri „ne“, no Tonči joj je dao jedno „da“.

Petar je tattoo majstor koji voli pjevati, uz to bljuje vatru

21:10 - „Za mene je tetovaža umjetnost, sinergiju gdje ti čovjeku ostavljaš nešto za cijeli život, upečatljivi trag koji će on nositi za cijeli život. Snimam edukativni sadržaj za tetoviranje gdje ljudima pokazujem sve što bi trebali znati prije samog tetoviranja i nakon tetoviranja“, rekao je Petar Macukić (29) iz Zagreba.

Tatoo artist kao hobi ima bljuvanje vatre, a otkrio je i da posjeduje fotografsko pamćenje.

„Bljuvanje vatre je bilo nešto što me fasciniralo još od osnovne škole. Ljudi na moru bi to često vrtili i bljuvali i uvijek me to očaravalo. Kad sam bio malo stariji sam to odlučio i probati. Proučavao sam ljude na Youtubeu što rade, zapravo je jednostavno, ali oko nekih stvari treba biti oprezan. To je o tekućini da je ne progutaš, ne udahneš jer zna biti dosta toksično“, rekao je Petar. „Prijavio sam se na Superstar jer volim pjevati. Mislim da je to savršena prilika da nešto u tom smjeru da radim“, kazao je.

Odlučio je pjevati „Krug“ od EKV-a i „Daylight“ od Davida Kushnera. „Ok, već navijam za tebe. Konačno“, komentirao je Filip Miletić.

Severina je zaplesala dok je Petar izvodio pjesmu „Krug“. Tijekom nastupa je zasvirao imaginarnu gitaru i bubnjeve. „Daj molim te, neka i drugu“, rekao je Tonči Huljić. „Sviđa mi se i gitara i bubnjevi imaginarni“, komentirala je Severina. Nakon toga je Petar otpjevao „Daylight“.

„Ti jednostavno imaš jednu zaraznu količinu optimizma. Zato me iznenadio izbor pjesama. Pjevaš pjesme ljudi koji su u sebi nosili jednu težinu, da ne kažem crnilo i onda mi je interesantna ta identifikacija tebe i njih“, komentirao je Tonči.

„Volim frikove, a ti si frik. Provalio sam te skroz. Druga pjesma si ti i tu si me uvukao“, rekao je Filip. „Tako su mene nazvali pa bih to ponovila. To ti je guzica varalica, Tonči. Smije se i sve je kao high i taj osmijeh, a s druge strane dubina, bez obzira na taj tvoj drhtan koji ti je isto specifičan“, istaknula je Severina.

Petar je dobio četiri glasa 'da'.

Josip je studirao na Akademiji i predstavio se autorskom pjesmom

21:05 - „Najveća podrška mi je definitivno majka. Dok pjevam osjećam radost, da mogu spojiti ljude i ljudima uljepšati dan. Osjećam tu ljepotu i zbližavanje drugih“, rekao Josip Rudelić (20) iz Ivanić Grada.

Severina ga je pitala da li se ikada bavio glazbom. „Idem na muzičku akademiju, sviram flautu i to mi je glavni instrument. Bavim se autorskim radom, pišem svoje pjesme“, rekao je. Pripremio je svoju autorsku pjesmu „Stars“. Također ga je pitala zašto misli da je superstar. „Glazbu gledam kao umjetnost“, rekao je.

„Mislim da si pisao pjesmu za sebe i to se čuje, za mene je to dovoljno bilo“, rekla je Severina. „Dosta solidan je sveukupni dojam“, rekao je Filip. „Meni je to još uvijek prosječno, ali sa zrnom intrige“, rekao je Tonči. „Meni se čuje i taj školski i klasični pristup kod tebe. Ti ne znaš izabrati što bi tvom vokalu ležalo“, rekla je Nika. Severina ga je upitala da li on zapravo želi biti autor, na što je Josip odgovorio da da. „Mislim da je možda to tvoj put“, kaže Severina.

Iako je od Tončija i Filipa dobio da, Nika i Seve su mu dale ne. „Voljela bi da ti postaneš autor“, rekla je Seve. „Teška muka nas s Akademije“, kaže Filip.

Gloria se bavi go-go plesom i majka je blizanca

21:00 - Gloria Hršak (26) iz Zagreba dugi niz godina bavi se plesom, a počela je s time na fakultetu jer joj je to bio odličan izvor prihoda. „Što se tiče go-go plesa, nemam podršku obitelji. To je moj posao, poslije toga idem lijepo kući spavati“, otkrila je.

„Moji roditelji ne znaju da se bavim go-go plesom. Moja mama zna, ali joj nije drago. Mene to veseli, u isto vrijeme radim i lijepo mi je. Dok mi je tako ja neću prestati“, rekla je.

Suprug joj je podrška, a imaju blizance, kćer i sina. Zatrudnjela je na fakultetu. „Negativnih komentara bilo je na početku kad sam se počela vraćati nakon poroda i svega toga natrag na pozornicu jer su mislili da ću prestati s time, da će to jednostavno stati, a mene to ipak još i dalje vuče jer stvarno se dobro osjećam na stageu i volim zabaviti publiku“, ispričala je Gloria.

Odlučila je pjevati „Zauvek“ od Senide. „Ok, to nismo imali još. Baš mi je drago“, rekla je Severina. Nakon što je izvela pjesmu, Severina ju je htjela još jednom čuti. „Ok. Ajde probaj mi samo otpjevati Senidu ovako na suho, refren kao da ju vježbaš, kao da nema nas jer ne znam stvarno gdje sam s njom“, rekla je Gloriji.

„Ti po meni imaš lijep vokal. Imaš pokret. Imaš izgled. Intonacija, na tome se radi, da se razumijemo, to je nešto što je popravljivo, a ono što je nepopravljivo je ako nemaš, to što ti imaš. Dakle, ti imaš to što treba. Ja sam s time zadovoljan“, komentirao je Tonči Huljić.

„Dobar moving u plesu koji po meni nažalost ne prati toliko vokal. Ono što je dobro, ritam imaš, s tim se rađaš i to ako imaš, imaš, ako nemaš, nemaš i ne možeš ga nadomjestiti. Ono na čemu možeš raditi je upravo intonacija, vokal couching da ti netko poradi na toj kontroli“, rekao je Filip Miletić.

Gloria je dobila 'ne' od Filipa, Nika i Severina su joj odmah dale 'da' dok je Tonči razmišljao i odlučio dati šansu pa je rekao 'da'.

Prijateljice su Hanu prijavile na Superstar

20:50 - 17-godišnja Hana Ivković došla je iz Sinja, a prijavile su je prijateljice koje su joj stigle kao podrška skupa s njezinim roditeljima. Odlučila je izvesti pjesmu „Za Ljiljanu“ od Tome Zdravkovića. Tonči Huljić je pozvao njezine prijateljice i roditelje da dođu na pozornicu dati Hani podršku.

Severinu je zanimalo zašto je Hana odabrala baš tu pjesmu. „Ajme, prekrasan je. I ta emocija kroz pjesmu i film, sve. Prekrasno“, rekla je mlada Sinjanka.

„I ti si to prekrasno otpjevala, ali sad da čujemo“, rekao je Tonči. Hana je kao drugu pjesmu odabrala „Rise Up“. „Tko je odredio tonalitet? Jednostavno, nisi mogla uhvatiti gornje tonove, ali po pitanju emocije i sadržaja tvog pjevanja, sve najljepše i sve pohvale, pogotovo u odnosu na godine koliko imam, koje imam ja i koje imaš ti. Ti imaš osjećaj za glazbu, ti pjevaš dobro, ti osjećaš muziku“, komentirao je Tonči.

„Što se mene tiče, ovo je bilo prekrasno. Imaš krasan glas, odlično s njime barataš. Jako si mi lijepo to sve emotivno donijela, bar meni osobno i iskreno, mene je već i prva pjesma oduševila, tako da…“, rekla je Nika Turković.

„Ti si jednostavno jedna osoba koja u sebi imaš sve ono što nama treba i možeš biti ovaj superstar“. istaknula je Severina.

„Ti si all around igrač kao što se kaže. Od Nirvane do Silvane. Mislim da će to biti tvoja glavna karakteristika za jedno pet, šest godina, da ćeš moći doslovno sve pjevati i u svim žanrovima da ti se vjeruje“, rekao je Filip Miletić.

Hana je prošla s četiri glasa u drugi krug.

Semir oduševio žiri

20:45 - Semir Draganović (27) iz Ključa u Bosni i Hercegovini želi da ljudi za njega čuju i da se u budućnosti bavi onime što voli. Odlučio je otpjevati „Zaboravljaš“ od Željka Joksimovića.

„Najvažnije bi mi bilo u ovom showu da ljudi čuju za mene i da nekada u budućnosti mogu raditi ono što volim i prezentirati to ljudima kojima se to sviđa.

Filip Miletić je tijekom nastupa otišao do Semira. „Pravi je“, komentirao je. Žiri je bio oduševljen njegovim pjevanjem. „Znaš što? Ja sam ti morao prići i da vidim je li ispod Željko. Majstore, da ti kažem nešto. Ovo je najveća tišina koju si dobio od svih kandidata. Znaš što to znači? To je kad pjeva genije. Emotivni genije. Prvi put sam se danas naježio“, rekao je Filip.

„Sve ti vjerujem“, komentirala je Nika Turković. „Pazi samo da ne pokušavaš previše imitirati. Dakle, malo više sebe. Boja glasa je bariton prekrasan“, rekao je Tonči Huljić.

Semir je prošao dalje s četiri glasa 'da'.

Slavonac Filip je otpjevao pjesmu 'Duša bećarska'

20:40 - Sljedeći na redu je Filip Galović (27) i dolazi iz Gornje Austrije, iz Steyra. „Došli smo iz gornje Austrije. Baka i djed su iz Slavonije, selo Zagrađe. Dosta vremena sam proveo tamo. Moja djedovina puno mi znači jer mi je cilj da se vratim“, rekao je.

„Dobra je, pravi je. Koliko sad znam nema curu, ali voljela bih da ima“, rekla je njegova majka.

„Volio bih se oženiti danas sutra. Osnovati veliku obitelj kao što je i moja jer je to najveće bogatstvo. Bitno mi je da je cura na svom mjestu i da ima karakter“, rekao je Filip.

„Tip cure? Želim da je gara“, kazao je.

Nika ga je pitala čime se bavi. „Radim u rafinireiji, na naftnoj ploči, a kao hobi se bavim borilačkim vještinama“, odgovorio je. Otkrio je da je svirao tamburu.

„Davno sam počeo plesati u folkloru i počeo svirati, uvijek sam ja u folkloru bio taj koji je pjevao. Stric je isto pjevao i on je za mene idol. Vuče me Slavonija više od ičeg. To je moja domovina i srce jednostavno vuče“, rekao je.

Pripremio je pjesmu „Duša bećarska“.

„Malo to nije bio dovoljno za ovo što piše Superstar, ali ti se ne bi voljela zamjeriti“, rekla mu je Severina. „Meni je tu falilo točnih tonova“, rekla je Nika. „Imaš dobar stav, ali po meni bi se trebao pozabaviti pjevanjem. Sigurno si najbolji pjevač među borcima koje sam čuo do sada“, rekao je Filip. „Ti bez ikakvog srama i problema možeš pjevati, ali u društvu“, kazao mu je Tonči. No Filip nije prošao dalje.

Devin je 'Renesansi čovjek'

20:20 - Mladi roker Devin Juraj rodom je iz Pule, a zadnji tri godine živi u Zagrebu. Bavi se plesom 10 godina i pjevanjem tri godine te sebe smatra kantautorom, glumcem, pjevačem i plesačem. „Renesansni čovjek“, zaključio je govoreći o sebi pred žirijem.

„Imam li hobi ili interese? Ja uvijek kažem ne jer sve ovo što radim gledam kao jednu mješavinu prvobitne umjetnosti. Nekima je gledanje filma hobi, meni je gledanje filma nadograđivanje na sve ono što ja jesam. Od filma ću samo nadodati na svoj karakter. Da mogu reći neki hobi, zaista ne. Sve što je u mom životu hobi je hiperanaliza svega“, rekao je. Gaji i ljubav prema modi.

„Ljubav prema modi je nastala kad sam bio jako mali kad sam gledao filmove kao što je „Gatsby“. Počeo sam gledati na modu kao oblik dekoriranja. Gledao sam sebe kao kadar. Gledam sve u životu kroz nekakav kadar jer sam htio biti savršeni dio tog kadra. Vjerujem da je ta moda odraz jedne rečenice Freddieja Mercuryja: 'Radite što god želite sa mnom, samo nemojte da budem dosadan. Ne želim nikada biti dosadan. Želim da kad me publika vidi da pomisle 'što se tu događa. Ne preekstremno da ne bi bilo čudno, nego taman dovoljno da bi ljudi okrenuli glavu i zadržali glavu na meni. Sredina moja nije bila velika da bi ja eksperimentirao dovoljno za sebe. Kad se sjetim svojih modnih izdanja, shvaćam da se oblačim sasvim normalno, ali malo prečudno za tu sredinu za to doba“, istaknuo je 22-godišnji Devin.

„Znači, ti smatraš da su sve to što si rekao tvoje prednosti nad onima koji su bili prije tebe i koji će doći poslije tebe?“, pitao je Tonči Huljić natjecatelja. „Ne bih rekao ni prednosti ni mane ni vrline, jednostavno to je sve ono što izgaram“, odgovorio mu je Devin.

„Ljubav prema glazbi krenula je iz najranijih dana jer ona došla iz najiskrenijeg oblika izražavanja“, rekao je.

Otkrio je da mu se život promijenio kada je imao dvije godine nakon smrti njegovog oca. „Vjerujem da je taj događaj na mene kao dijete utjecao na jako poseban način. Mislim da se svi koji su imali takve stvari u životu, mogu poistovjetiti sa mnom, a to je da se dogodi naglo sazrijevanje. Smrt mog oca je izrazito utjecala na moju umjetnost“, ispričao je.

„Nastupao sam u Zagrebu u jednom klubu, a isto tako i u Istri. Živim za publiku“, kaže.

Odabrao je pjesmu „Zitti E Buoni“ od Maneskina. „Opasno“, rekla je Nika Turković za izbor pjesme. „Dajem 500 eura da će platiti to“, komentirao je Filip Miletić. „Talijanski rock. Oni su savršeni. Ludilo“, istaknula je Severina.

„Bravo“, rekla je Nika nakon nastupa. „Jesi siguran da možeš još četiri, pet takvih pjesama otpjevati zaredom?“, pitao je Tonči. „Ne samo da sam siguran nego uvjeren“, odgovorio je.

„Ja bih volio čuti još jednu pjesmu, ali nadam se da nije ovakvog tipa“, rekao je Filip.

Devin je odlučio izvesti „Ostala si uvijek ista“ od Miše Kovača. „Energija fantastična. Rasturaš, pazi. Znaš što mene jedino buni kod tebe? Trebaš pjevati onako kako pričaš“, rekao je Filip.

„Manje ga glumi, više ga pjevaj jer je ljepše kad stvarno otpjevaš, ali stvarno razvaljuješ. To sve stoji. To su stvarno finese da budeš super“, komentirala je Nika.

Devin je prošao u drugi krug s četiri glasa 'da'.

20:15 - Nema recepta, nema trika... Prave zvijezde ne sjaje lažnim sjajem. Izgled, odjeća, scenski nastup, sve su to samo dodaci kojima se ističe onaj pravi istinski, zvjezdani sjaj. Natjecatelji koji znaju svoj glas predstaviti prikladnim imidžem na put su uspjeha. Ne manjka zanimljivih natjecatelja.

Počeo je raskošni televizijski spektakl, RTL-ov show 'Superstar' koji traži buduću hrvatsku pjevačku zvijezdu. "Superstar" inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama. Prijavilo se na stotine kandidata iz cijele regije, a samo najbolji su stali pred stručni žiri čiju impresivnu postavu osim Severine čine i - Tonči Huljić, Nika Turković te Filip Miletić. Danas se emitira četvrta audicijska epizoda.

Za otkrivanje nove hrvatske zvijezde žiri mora biti koncentriran. Glazbeni spektakl Superstar najveći je projekt ove sezone i jedan od najuspješnijih svjetskih formata. O sudbini natjecatelja odlučivat će glasovi gledatelja. Osim laskave titule hrvatskog Superstara pobjednik osvaja i novčanu nagradu od velikih 50 tisuća eura.