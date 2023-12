Nova epizoda 'Superstara' još jednom je opravdala status najboljeg glazbenog spektakla u regiji. Gledatelje je ponovno zarobila pred malim ekranima, pružajući im uvid u uzbudljivi svijet glazbene borbe, gdje su emocije i strast ujedinile obožavatelje koji su s nestrpljenjem podržavali svoje favorite.

Audicije su odavno iza nas, broj kandidata s prethodnih 12 smanjio se na 10, a u posljednjoj epizodi još je dvoje talentiranih izvođača moralo, za sada, napustiti svoje glazbeno putovanje.

Mjesta u spektaklu sve su dragocjenija, a svi preostali natjecatelji žestoko se bore za titulu prvog hrvatskog 'Superstara' i primamljivu nagradu od 50.000 eura.

U subotnjoj emisiji, gledatelji su ponovno imali ključnu ulogu u odlučivanju sudbine kandidata. Svi su se oni predstavili u najboljem svjetlu, pokušavajući osvojiti srca publike i osigurati svoje mjesto među najboljih osmero natjecatelja.

Foto: RTL Foto: RTL Antonija Blaće

Dok su neki od njih igrali na sigurno, zadržavajući se unutar svoje zone komfora, Lana Mandarić je hrabro odlučila istražiti nove glazbene vode. Mlada studentica psihologije oduševila je izvedbom funk klasika Dine Dvornika. Unatoč pohvalama žirija i pozitivnim reakcijama publike, Lana nije osvojila dovoljan broj glasova, te je zajedno s Anataliom Filimone napustila natjecanje.

Osim žirija, kojem je sve teže opraštati se od talentiranih izvođača, potresena ispadanjem bila je i voditeljica emisije Antonija Blaće, čija prisutnost u emisiji potvrđuje da je riječ o najuzbudljivijem glazbenom spektaklu u regiji.

Uvijek vedra i osmijehom obasjana, Antonija ima izazovan zadatak vođenja i usmjeravanja kandidata kroz svaki korak njihova glazbenog puta. Ona im pruža potrebnu podršku, ali istovremeno im nesebično pruža utjehu u trenucima neuspjeha. Ovoga puta, bila je tu za Lanu i Anataliu, koje su, kako su same istaknule, neočekivano napustile emisiju u subotu.

Nakon završetka uzbudljive live emisije, iza pozornice smo razgovarali s Antonijom, koja nam je za Net.hr otkrila sve pojedinosti o novom projektu te podijelila svoje dojmove o njegovoj nevjerojatnoj popularnosti.

Antonija je otvoreno podijelila izazove rada u emisiji takvog koncepta te objasnila zašto je to ponekad teško. "U ovom tipu natjecanja uvijek je malo nezgodno što zavoliš kandidate, ponekad budeš subjektivan i onda želiš da taj kandidat ide do kraja. Zatim čuješ mišljenje žirija, koji daje svoju perspektivu koja se nužno ne slaže s tvojom. To je ono što je teško."

No, sada je najvažnije jedino ono: "Što misli publika, jer su oni sada ti koji odlučuju o tome tko je zaslužio da ide dalje, a za koga putovanje završava."

Foto: Instagram Foto: Instagram Antonija Blaće

Također, istaknula je koliko je izazovno kada netko mora napustiti šou, posebno zbog intenzivnih veza koje se razvijaju u takvim projektima. "To je ono što je uvijek problem, ali ja se vodim onom Nikinom - 'Svi ste viđeni', a onaj čija će sudbina biti da postane prava zvijezda, taj će ionako isplivati."

Na pitanje o favoritima, odgovorila je: "Nakon svih ovih godina, nakon svih emisija, pokušavam nemati, ali uvijek se rode nekakve simpatije i dragosti prema kandidatima."

Pokazujući na Anataliju i Lanu, Antonija je emotivno izjavila: "Kad vidiš ovakve dvije predivne cure, kako ne biti tužan zbog njihova ispadanja."

Foto: RTL Foto: RTL Lana Mandarić, Anatalia Filimone

"Uvijek je teško, ali šou je takav, samo jedan može pobijediti, a mi se veselimo vidjeti tko će biti nova zvijezda."

Voditi emisiju ovakvog formata, Antonija opisuje kao predivno iskustvo te ističe koliko je zahvalna što ima priliku sudjelovati u izgradnji karijera ovakvih glazbenih talenata, koji će zasigurno, ovdje ili kasnije u životu, zasjati.

U emisiji je ostalo još osmero talentiranih kandidata, a sljedeće što ih čeka je polufinale. Do tada imaju priliku dodatno usavršiti svoj vokal i pažljivo odabrati pjesmu, što se u emisiji također pokazalo ključnim faktorom.

Do iduće subote, s nestrpljenjem ćemo čekati nastavak uzbudljivih trenutaka koje nam donosi RTL televizija, a za one koji su propustili epizodu, nema brige - dostupna je putem platforme Voyo, kad god poželite.

POGLEDAJTE VIDEO: Ostaje 8 natjecatelja u borbi za titulu prvog hrvatskog Superstar: 'Ovo neka vam bude apel da ne odustanete'