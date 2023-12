Andrea Jelonjić u polufinalnoj emisiji 'Superstara' oduševila je mnogobrojnu publiku i žiri sastavljen od Tončija Huljića, Nike Turković, Severine i Filipa Miletića svojim nastupom, u kojem je pjevala Anastacijinu pjesmu "Paid My Dues", a unatoč ispadanju iz showa, nastavlja se baviti glazbom. Show 'Superstar' možete gledati na platformi Voyo.

Vrlo je zadovoljna svojim nastupom

Andrea se u polufinalnoj emisiji natjecala s Ivanom Vidovićem Eyevanom, Mijom Ribić, Hanom Ivković, Tonijem Peruškom, Petrom Hegedinom, Dinom Miklaužićem i Vanessom Kralj, tako što je otpjevala Anastacijinu pjesmu "Paid My Dues", a nakon što su izabrana četiri finalista, za Andreu je natjecanje u ovom showu završeno, no kako kaže, želi se nastaviti baviti glazbom i dalje, a istaknula je i kako već ima neka "otvorena vrata".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam se bavila glazbom prije showa i nastavljam u istom ritmu i imam već otvorena vrata za druge angažmane i prilike, tako da to svakako nastavljam raditi i mislim da sada mogu samo ići još više", rekla nam je Andrea.

Spomenula je kako najveću podršku ima od obitelji i prijatelja, koji su svaki tjedan glasali i dizali transparente.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Andrea Jelonjić ispala iz showa, ali ima u planu nastaviti s glazbom i dalje.

"Imam najveću podršku od obitelji i prijatelja, koji su tu svaki tjedan bili i glasali neizmjerno i transparente dizali. Stvarno je trebalo je i snage i volje za to sve, tako da veliko hvala im za sve", priznala nam je Andrea.

"Nisam očekivala u 'lajvovima' da ću doći tu gdje jesam, ali mi je drago da jesam, da mogu iznijeti ono šta sam htjela pokazati ljudima, tako da 'top, top, top', šta reći više", rekla nam je Andrea sa osmijehom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ova mlada kandidatkinja progovorila je i o tome kako se osjeća nakon ispadanja, gdje je priznala da je unatoč tome prezadovoljna jer je ipak došla do polufinala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Andrea Jelonjić ispala iz showa, ali se definitvno želi nastaviti baviti glazbom

"Ja sam prezadovoljna i nastupom i kako je ostalo sad na tome i mislim da je to najvažnije, da možemo pogledati unatrag i reći 'okej' to je bilo polufinale i to bi bilo to", rekla nam je Andrea te se dodala kako je važno posvetiti se onome u čemu se netko dobro osjeća.

"Evo ne mogu ni ponoviti toliko puta, koliko je važno da odabereš ono u čemu se ti dobro osjećaš, što vizualno, scenskog nastupa do pjesme."

Kritike žirija

U početku nastupa, Andrea se nadovezala na kritike žirija, za koje je rekla da ih prihvaća te da joj oni pomažu da bude još bolja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Podnosim te kritike na način, ako su konstruktivne, stvarno volim ići u tom smjeru. Na primjer, Nika mi je dala savjet da produžim tonove, a to sam već i prije čula i trudim se to raditi, kad god mogu, ali definitivno ću to primijeniti za sljedeći put", rekla je Andrea na početku.

Žiri se u ovoj emisiji osvrnuo na prošlotjedne kritike, gdje su istaknuli kako je u ovoj emisiji još bolja, a vidjelo se i kako je Andrea poslušala Nikine savjete.

Foto: RTL Foto: RTL Andrea Jelonjić ispala je iz showa, ali se i dalje definitivno planira nastaviti baviti glazbom

"Hvala na ovome, Andrea, napokon. Oprosti što ti to tako kažem, ali doslovno sam ovo čekala i hvala ti na tome. Znači toliko ti je leglo sve. Prelazilo u falset, sva ova deranja. Znači hvala ti što si produžila tonove. Odlično si to napravila", rekla joj je Nika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je u ovom nastupu falilo još 20,30 posto tebe, ali tko sam ja da sudim i tko kaže da žensko ne može imati mušku energiju, evo ovo je čisti primjer", rekao joj je Filip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja ti se moram ispričati jer sam ti u prošloj emisiji rekla da pjevaš neku 'Cabaret' pjesmu, nemoj me poslušati, jer s ovim si nas razvalila", rekla joj je Severina.

"Dobro je što sam u prošloj emisiji bio iskren jer ovo je tvoj najbolji nastup do sada, to je bez daljnjeg", rekao joj je Huljić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Finale showa 'Superstar' možete pratiti u nedjelju u 20:15 na RTL-u ili na plaformi Voyo, kao i sve dosadašnje epizode.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrea rasturila! Filip pohvalio njezinu fenomenalnu energiju

Tekst se nastavlja ispod oglasa