Influencerica Sonja Kovač sinoć je u multimedijalnoj dvorani zagrebačkog centra HALA dočekala najiščekivaniju kolekciju sezone - onu nastale u kolaboraciji švedskog high street brenda H&M i kultne francuske kuće Mugler.

"Puno pažnje posvećujem modi jer je to dio mog posla, ali moda je i prije ovog posla bila moja velika ljubav. Možeš biti kreativan, uvijek se nađe nešto novo, ja dosta ulažem u krpice jer me to baš veseli", rekla je za Scenu.

Dotaknula se i negativnih komentara s kojima se često susreće.

"S godinama na javnoj sceni oguglaš na negativne komentare, a meni je se, najiskrenije, glupo podređivati nekome drugom. Svatko treba biti dosljedan u svom stilu, nositi ono u čemu se najbolje osjeća. Ja isto mogu reći da se najbolje osjećam u trapericama ili hoodici što je stvarno istina, ali volim nekad malo istupit, izać iz svoje komfort zone, pogotovo na ovakvim događanjima jer nemaš često priliku nositi ovako nešto", rekla je.

Podsjetimo, upravo su ona i Ella Dvornik među prvima biznis "influencerstva" dovele u Hrvatsku.

"Mi smo bile prve, možda se to može gledati na način da smo mi njima svima otvorili put. Oni danas to rade zbog nas jer smo mi to donijeli u naše podneblje i, makar su pljuvali po tome na početku, danas to svi žele bit. Kao što sam ja tad i govorila, to zaista svatko može bit. Pitanje je samo koliko ćeš se ti isprofilirat, koliko ćeš bit prepoznatljiv, koliko ćeš se uspjet probiti ili ne. Svatko ima svoj level, ali to je dobro jer stvarno ima mjesta za svakoga", kaže Sonja.