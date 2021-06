Nastup Mr. Cherryja koji stražnjicom razbija orahe postao je viralni hit. No, ne zbog natjecatelja, već zbog Sofie Vergare (43) koja mu se pridružila na pozornici.

Sofija je natjecatelja odmah nakon nastupa pitala da li je to stvarno tako teško napraviti s obzirom na lakoću kojom je on to izveo. Na to su joj članovi žirija rekli da bi trebala sama pokušati kako bi se uvjerila. Ona je to i napravila nakon što ju je Heidi Klum ohrabrila, a zatim su je pitali koja joj je strana stražnjice jača.

Složila je bolan izraz lica

"Ne znam, nikad nisam o tome razmišljala", rekla je Vergara. Glumica je potom snažno udarila stražnjicom u orah koji se nije slomio. Složila je bolan izraz lica te se vratila na svoje mjesto trljajući stražnjicu.

"Ovo stvarno boli", vikala je Sofia, na što joj je Heidi rekla da joj je žao što joj je to predložila. Video je u jednom danu skupio preko sto tisuća pregleda, a u komentarima su pisali da "zavide orahu".

"Ovaj posljednji orah je pobjednik", bio je jedan od brojnih komentara.