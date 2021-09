Poduzetnica Snježana Mehun prošlog tjedna sudbonosno "da" izrekla je svom zaručniku Franzu Schillingeru. Ona je na svom Instagramu podijelila snimke s raskošnog vjenčanja koje se održalo u Piškeri na Kornatima.

Snježana je podijelila video koji je prikazuje kako odjevena u vjenčanicu i bosonoga maše s jahte, a u komentarima je otkrila i da je promijenila svoje prezime u Schillinger.

"S čovjekom mojih snova i prijateljima koji me podržavaju! Moja 'vojska familija i prijatelji' u 'dobru i zlu'! Bez tvojih komentara, Nevene Ciganoviću, to ne bi bilo to", napisala je u opisu objave, a modni stilist joj se odmah javio te joj je, između ostalog, poručio i da će je kasnije špotati.

"Volim te… Sve si mi omogućila… Ali kad te pusti svadbena euforija dobit ćeš malu špotanciju", poručio joj je. "Promijenila sam prezime gotovo je, kao sve udate žene nestajem s lica zemlje", odgovorila mu je Snježana.

Do oltara ju je dopratio sin s polusestrama

Ona je podijelila i emotivni video na kojem je sin Dino Mehun uz pratnju polusestara, Natasche Schillinger i Marietheres Schillinger, vodi do oltara.

"Doveo mamu ispred oltara, moja ljubav najveća, Dino u pratnji polusestara, naravno kroz kamenjar. Moji su porijeklom iz kamenjara na što sam izuzetno ponosna. Iz kamenjara koji je kao gradić opstao stoljećima i stajat će i dalje jer grad čine ljudi!" napisala je Snježana, a onda se opet obratila Nevenu.

"Ciganoviću, čuli smo te 'bosa se ide u Mariju Bistricu', istaknula je.

Nakon toga Snježana je objavila video koji prikazuje nju i Franza kako sa svatovima plešu ispred crkve. "Mrs & Mr Schillinger! Usput, imam i cipele", napisala je u opisu objave.