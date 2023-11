Severina Lajtman, prva Romkinja koja se pojavila na naslovnici časopisa Elle i stipendistica zaklade Solidarna bila je gošća RTL Direkta.

Ova studentica rumunjskog i ukrajinskog jezika koja se sprema na prijemni za Akademiju postala je nakon naslovnice poznata diljem Hrvatske pa i šire. Kazala je da je osjećaj dobar te da su na naslovnicu ponosni i njezini roditelji i prijatelji.

U Direktu je opisala klako je bilo odrastati u romskom naselju.

"Da, ja imam jako veliku obitelj, s obzirom na to da su mi i mama i tata imali prije brak, tako da imam i polusestre i polubraće. Sveukupno nas je trinaestero. I mislim to bude super za blagdane, za Božić, pa se svi skupimo. Ali generalno kad gledamo iz perspektive djeteta, ja kad sam bila dijete i kad sam živjela u romskom naselju, vi zapravo ne razumijete da postoji problematika da problematika uopće egzistira u vašoj okolini, tako da meni je bilo okej, bezbrižno djetinjstvo. Ali sad kužim da nije okej", kazala je.

Siromaštvo glavni krivac

Komentirajući da jako malo Roma studira, kazala je da je njezina prekretnica bila kada je došla u Zagreb još u srednjoj školi. "Moja mama je bila ono kao 'da, apsolutno', tata se dvoumio, ali naravno, na kraju je sve ispalo super. Faks je bio samo prirodan redoslijed događaja."

"Kad bi dolazila doma onda bi bilo, 'više nisi naša, sad si Hrvatica, sad si purgerica, nisi više Romkinja i to je nešto što se zapravo događa, pogotovo kad netko ode iz romskog naselja više nije smatran dijelom zajednice."

Kazala je da je za sve krivo siromaštvo. "Ono što je činjenica jest da je velika stopa siromaštva i to siromaštvo je naprosto gnijezdo svega, neobrazovanja, nezapošljavanja. Doslovno je sve što ikad možete vidjeti u romskoj zajednici je zapravo posljedica siromaštva. I prema novom nacionalnom planu, Ured za ljudskih prava i prava nacionalnih manjina bazira se na sve te neke faktore koji bi mogli pomoći da se zapravo pridobije na obrazovanju i zapošljavanju."

'To morate osjetiti'

Severina je jednom izjavila da je ona puno više od svoje nacionalnosti te da želi da ju se promatra samo u tom kontekstu te bi voljela jednom kada guglaš Severina Lajtman da ne piše odmah Romkinja.

"Pa, naravno, zato što, okej, ja jesam Romkinja. I ja da mogu birati, ja bih ponovno odabrala da sam Romkinja jer sam to nešto posebno, to morate osjetiti. To morate bit to da osjetite. Ali isto tako ne treba se to toliko boldati i naglašavati, jer da okej, ja jesam Romkinja, ali mogu biti i glumica i pjevačica i prodavačica."