Severina Lajtman (20), prva je Romkinja koja je završila na naslovnici hrvatskog časopisa, a tijekom izgradnje uspješne karijere se, nažalost, susreće s brojnim preprekama koje nastaju zbog njezine nacionalnosti.

Suočavala se s problemima

U djetinjstvu je maštala o tome da postane slastičarka, međutim, životni put joj se skroz promijenio. Severina se danas bavi glumom prema kojoj gaji veliku strast.

"Gluma je nešto gdje sam se pronašla, za što doslovno živim", ispričala je mlada glumica za Novi list.

Severina je odrasla u mjestu Piškorovec, romskom naselju u Međimurju. Ističe kako njen život nije sličan životu djeteta iz obitelji većinskog stanovništva te se suočavala s problemima koji su specifični za romsku zajednicu.

"Realno, sada kad pogledam na sve, u ovom trenutku i iz ove perspektive, mislim da moj život nije nimalo sličan, pa i to djetinjstvo, životu djeteta iz obitelji većinskog stanovništva. I nikada neće biti. Rijetko tko će se od njih suočavati s problemima s kojima se mi u zajednici suočavamo i susrećemo", ispričala je.

'Voljela bih da sve bude normalno'

Severina smatra da bi bilo dobro da se situacija normalizira i da romska zajednica prestane biti stigmatizirana. Ipak, priznaje da je teško predvidjeti kada će se to dogoditi.

"Pitajte bilo koga od većinskog stanovništva kako izgleda jedno romsko naselje i nitko to neće znati. A ako pitate bilo koga kako izgleda geto u Americi, svi će to znati. Jako težimo toj amerikanizaciji, a sami smo jedna mala Amerika. Voljela bih da bude sve normalno, da ide sve k normalizaciji, ali teško je. Velika smo mi zajednica koja egzistira svuda u svijetu. Ne znam hoće ikada biti normalno. Voljela bih, to je moja želja", kaže.

Severina ističe kako nije potrebno da većinsko stanovništvo pristupi manjinskoj zajednici, niti obrnuto. Smatra da bi obje strane trebale zajedno raditi na postizanju normalizacije i rješavanju problema. Prema njenom mišljenju, očekivati od jedne strane da poduzme sve korake nije ispravno, jer bi u odnosima, bilo prijateljskim, ljubavnim ili drugim, obje strane trebale jednako doprinositi promjenama i angažirati se.

'Ne znam koga kriviti za to'

Na pitanje o najvećem razočaranju i prepreci na svom dosadašnjem putu, Severina ističe da nije imala privilegije kao ostali. Naglašava da je morala sve postići sama, a razočarala se u obrazovni sustav i institucije koje ne razumiju da svi nemaju iste startne pozicije u životu.

Severina krasi naslovnicu u hrvatskom časopisu, a tvrdi kako su svi ostali oduševljeni što je dobila poziv za tako nešto, a i samim konačnim rezultatom. Prema njenom mišljenju, društvo u Hrvatskoj se nedovoljno bavi mladima i manjinama. Iako priznaje da se nešto ipak radi, smatra da nije dovoljno učinjeno i pita se koga kriviti za tu situaciju.

"Neću reći da se ne radi ništa, ali ne radi se koliko bi trebalo. I ne znam zapravo koga kriviti za to. Državu? Kog’?", kaže.

Ispričala zanimljivu anegdotu o imenu

Severina želi da se više njeno romsko podrijetlo prilikom razgovora ili u javnim medijima ne ističe toliko, no gotovo je neizbježno.

"Ukucate li moje ime u tražilicu sve što ćete vidjeti je boldana riječ – Romkinja. Umori to. Jest, radim za zajednicu, ali kako se, na kraju, ja osjećam, što to meni radi", priznala je.

Najveća podrška joj je majka, koja je veliki fan pjevačice Severine Vučković po kojoj je ova mlada djevojka dobila ime.

"Moja mama je bila sa mnom trudna, otišla je na Severinin koncert, a Severina je baš na tom koncertu u nekom trenutku nekako pala s bine. Taj pad je bio presudan, zbog tog što je pala s bine moji roditelji su odlučili da se ja zovem Severina", ispričala je.

