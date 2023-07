Domaća glumačka legenda Žarko Radić tumači svećenika don Marinka u novoj seriji 'San snova' koja se kreće prikazivati ove jeseni na RTL-u.

Kako bi se što bolje i što prije uživio u svoju ulogu, počeo je nositi svećeničku košulju, a kako je na red došla pauza od snimanja, za RTL.hr je otkrio gdje će provesti odmor.

"Pošto sam rođen na moru, onda mi, naravno odmor bez mora nije pravi odmor", istaknuo je rođeni Splićanin. Kaže kako ove godine neće imati puno vremena za odmor.

"Dosta ću raditi. Radim još nešto osim serije 'San snova' tako da će biti radno ljeto, ali se ne bunim. Uhvatit će se nekih desetak dana možda", rekao je Žarko.

Smatra da je sve dobro dok se radi. "Bit će tu i kupanja, a nadam se i desetak dana baš intenzivnog odmora", rekao je glumac.

Žarko je ranije za RTL.hr progovorio o svojoj ulozi svećenika u seriji 'San snova'.

"Prvi put igram svećenika izvan kazališta. Jednom sam ga utjelovio u kazalištu. Svi imamo neku predožbu što je duhovno lice, svećenik, a s druge strane imate neke zadane scene u tekstu u kojem je on prikazan više kao čovjek nego duhovnjak.

Ima mana. Pokušat ću da bude jedan duhovnjak koji ima svoje vrline i mane koje potječu iz teksta tako da je on sastavljen od dvije vrste vrijednosti, odnosno bivalentan je što je dobro jer mislim da će biti uvjerljiviji", objasnio je.

Na činjenicu da ga se smatra jednim od omiljenih domaćih glumaca, ističe da mu je to kompliment. "Dosta ljudi me zaustavlja. Svaki dan dobijem puno upita za selfije i vrlo je zanimljivo što mi imaju potrebu reći da me obožavaju njihovi mama, tata, žena, ali nikad oni osobno. Naravno da je to potvrda da svoj posao radim dobro jer se puno ljudi sviđam. To mi je veoma lijepo", ispričao je.