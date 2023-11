Postoji mnogo metoda koje pomažu u lakšem pamćenju i savladavanju određenog gradiva, a učiteljica 3.B razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Slavonskom Brodu, osmislila je metodu za koju tvrdi kako njezinom razredu itekako pomaže, a inspiracija joj je bila RTL-ova serija San snova koju također gledamo i na platformi Voyo 24 sata bez prikazivanja na televiziji.

Foto: RTL Foto: RTL

"To je sve inicijativa mojih učenika. Govorila sam im rečenice iz glave, sjetila sam se imena Mirko, a oni su sami na to dodali - Stošić! Sjetili su ga se iz serije i tako je nastala vježba. Potom smo uveli rečenicu gdje smo uklopili Bubala, a oni su svi u isti glas rekli - to je Štef Bubalo. Upućeniji su i od mene, a i ja i učenici seriju pratimo svake večeri. Taman dođemo iz škole, odradimo sve što trebamo, oni domaću zadaću i vrijeme je za 'San snova", rekla je učiteljica.

Naime, tvrdi kako djeca lakše pamte kada se zabavljaju, a pogotovo kada u zabavu uključe svoje omiljene likove.

Učiteljica je sa svojim učenicima vježbala hrvatski jezik tako da je gradivo vezano za glagole povezala s likovima iz serije te je ujedno pokazala i koje su to rečenice koje su koristili u svrhu ponavljanja gradiva.

Foto: RTL Foto: RTL

Također, učiteljica je upitana i koji su djeci omiljeni likovi. Pa je tako djevojčicama najdraži Mateo Romić, kojeg je utjelovio Josip Brakus, Alen Stošić, kojega glumi Marko Brajić, a dječacima je nekako najviše sjeo Emir Hadžihafizbegović.

Emir Hadžihafizbegović kao Mirko Stošić, Alenov otac, menadžer

"Imamo i učenika koji je najveći obožavatelj Filipa Juričića. Jako ga voli. Ne poznaju samo likove, već i glumce", rekla je učiteljica.

Filip Juričić

Neki učenici ne prate RTL-ovu seriju San snova, ali im je želja početi ju pratiti, upravo zbog zabavnog načina učenja koji im je predstavila njihova učiteljica, koja je ujedno zaključila da je njezinim učenicama velika želja upoznati glumce uživo.

