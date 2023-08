Nova domaća serija "San snova" krenula je s emitiranjem na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20.15 sati, a cijele epizode dostupne su i na novoj RTL-ovoj streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Među šarolikom glumačkom ekipom sastavljenom od glumačkih legendi i mladih perspektivnih glumaca, gledatelji su mogli zamijetiti i mladog Dominika Čička u ulozi znatiželjnog Lea.

U ZKM-u se zaljubio u glumu

Svestrani 26-godišnji Dominik je završio glumačku akademiju East 15 Acting School u Londonu, a kako ističe, za taj se korak odlučio jer je želio novi izazov. Budući da su akademije u Engleskoj među najcjenjenijima u svijetu, nije previše dvojio. Dominik tečno govori engleski, njemački i slovenski, a bavio se i različitim sportovima, poput hokeja na ledu, nogometa, košarke ili, pak, kriketa.

''Cijeli život sam se bavio sportom i razmišljao o pilotaži, no nikad nisam imao neki veliki strah ili tremu te sam se pojavljivao u predstavama u školi. Ozbiljnije sam se počeo baviti glumom kada sam prestao trenirati hokej na ledu i mama me nagovorila da odem na jedan termin u Učilište Zagrebačkog kazališta mladih. U ZKM-u sam se skroz zaljubio u glumu i počeo razmišljati o glumi kao o mogućoj karijeri, i tu je počela moja priča'', ističe mladić kojemu su najveći glumački uzori Jack Nicholson, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i Matthew McConaughey.

Glumio je i u inozemstvu

Ovaj talentirani Zagrepčanin već se može pohvaliti ulogama u nekim od najvećih svjetskih produkcija te suradnji s glumačkim velikanima, a posebno treba istaknuti njegove uloge u hit-seriji "Hotel Portofino", SF drami "The Ark" te britanskom špijunskom trileru "The Ipcress File".

Dominik je igrao i glavnu ulogu Borisa u srpskom sitcomu "Vrata do vrata", snimao je povijesnu TV dramu "Vreme zla", u kojoj je utjelovio prevoditelja Schöllera, a imao je i manje uloge u RTL-ovim serijama "Blago nama", "Horvatovi" te srpskoj seriji "Jugoslovenka".

''Iznimno mi znače inozemni projekti. Koliko god je to isti posao bilo gdje na svijetu, uvijek je interesantno vidjeti kako se to radi 'vani' ili što vam veliki budžet omogućava. Ja pristupam svim ulogama jednako, jer tako se jedino možemo razvijati'', kaže Dominik pa pomalo tajnovito najavljuje i uloge koje su već u pripremi. ''Uskoro ću se pojaviti u još jednoj hrvatskoj seriji, dok od holivudske produkcije imamo priliku gledati seriju "The Ark" u kojoj glumim američkog astronauta, čekamo premijeru filma "Canary Black" i još jednog projekta koji ne smijem još imenovati. U Engleskoj se trenutno emitira druga sezona serije "Hotel Portofino", gdje sam glumio na talijanskom, dok u susjedstvu uskoro izlazi film "Što se bore misli moje". Ako vam se svidi Leo na RTL-u, dođite malo do Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu jer me tamo možete gledati u tri predstave''.

'Leo je opušteni zgubidan'

U novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' Dominik igra Lea, susjeda u zgradi Stošićevih kojemu je omiljen hobi snimanje i zabadanje nosa u probleme svojih dragih susjeda pa je tako, već u prvoj epizodi, na kameri mobitela ulovio Kristinin slom nakon prekida s Alenom.

''Leo je jedan klasičan, ali simpatičan opušteni zgubidan. Njegov modus operandi je: 'Lagano, sve će se riješiti'. Vječni je student koji obožava igrati igrice, uživati i gledati filmove više nego studirati. Vjerujem da svi mi poznajemo jednog 'Lea' u našim životima'', ističe Dominik.

'Pazi s kakvom ekipom snimam'

Atmosfera na setu među glumcima, govori, sjajna je, a jedna od najdražih stvari na snimanjima mu je što scenu dijeli s glumačkim legendama.

''Sjedim na setu, kasno navečer je i mislim si: 'Pazi s kakvom ekipom snimam!' Tu su Frano Lasić, Emir Hadžihafizbegović, Nada Gačešić Livaković… Mislim da ni sami ne mogu izbrojati koliko nagrada imaju. Koliko mi je i čast raditi s njima, toliko mi je i dužnost upijati sve savjete koje mi daju. Najviše sam do sada snimao s Emirom i to mi je neprocjenjivo iskustvo. Uvijek tražimo način da 'podignemo' scenu, pomaže mi i uvijek je užitak vidjeti male cake velikih majstora'', zadovoljno priča.

A u koje će se sve zgode uplesti vrckavi Leo, gledatelji će doznati u novim epizodama nove RTL-ove serije 'San snova' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati. Cijele epizode dostupne su i na novoj RTL-ovoj streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

