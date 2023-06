Talentirana hrvatska glumica Ivana Krizmanić (47) iz Zagreba jedna je od zvijezda nove RTL-ove serije San snova koja počinje na jesen. Iza serije stoji tim sastavljen od autora Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine, a snima se prema najvišim produkcijskim standardima u novoizgrađenom studiju u zagrebačkom Jadran filmu. Snimanje je krenulo, a vrhunska glumačka ekipa i neodoljiva priča garancija su vrhunskog dramskog proizvoda za nadolazeću televizijsku sezonu.

Radnja serije prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka. Tridesete ga okrutno dočekaju, transfer propadne, a doživi i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Ivana glumi majku glavnog lika

Ivana u novoj seriji glumi majku glavnog lika, Jasnu Stošić. Ona je knjigovotkinja, snažna, vesela i razumna žena koja uspješno drži pod kontrolom i posao i muža i sina. U obitelji Stošić ona je pravi autoritet, a kada Mirko svojim odlukama napravi kaos - upravo Jasna ih efikasno rješava. Kada propadne Mirkova karijera, Jasna mora smisliti što će dalje - i sa sobom i sa svojom obitelji. Mirkova nova nogometna akvizicija iz rodnog mu sela daje i Jasni novu svrhu.

Evo što nam je Ivana otkrila o seriji i svojoj ulozi.

"Serija će biti prepuna obiteljskih, ljubavnih i poslovnih intriga, a sve će to biti "začinjeno " s velikom pričom o nogometu i nogometnoj strasti koja je utjelovljena u glavnom liku serije Alenu Stošiću. Igra ga mladi glumac Marko Braić koji svakako nije novo lice u televizijskim serijama. Ja igram njegovu majku Jasnu Stošić. Uz to bih dodala da ima i jako puno humora kojim se zapravo cijeli taj svijet nogometa, velikih transfera, zarada i borbi za nekretnine, navijačke kulture i slično zapravo demistificira i "spušta" na jednu vrlo ljudsku i svakodnevnu razinu u kojoj se gledatelji mogu prepoznati. Ukratko, jedna vesela i nepredvidljiva obitelj!", kaže Ivana.

S obzirom da u seriji glumi domaćicu koja brine o svojoj obitelji, Ivana ističe da nije imala previše dodirnih točaka s likom kojeg glumi.

"Moje životno iskustvo je dijametralno suprotno. Borba da upišem glumačku akademiju u Londonu, da " preživim " London kao studentica, vratim se natrag i krenem od nule gdje me nitko nije poznavao u domaćem glumačkom svijetu. Svaka uloga i projekt bili su novi korak, novo dokazivanje da mogu, da sam tu, da hoću, da želim prilike, da zaslužujem svoje mjesto. U tom smislu Teatar ITD je moja tzv. "kolijevka", tvrdi ona.

Ipak, našla je neku poveznicu između sebe i lika kojeg glumi.

"Ono što bih izdvojila kao možda neku zajedničku crtu između mene i lika Jasne Stošić je upornost, izdržljivost i snalažljivost", kaže.

'Ekipa je kvalitetna'

Ivana se marljivo pripremala za ulogu. Pripremala se na način da je pokušala naučiti tekst prvih 20-ak epizoda kako bi stekla neki pregled razvoja događaja u seriji.

"Mimo toga sam nekako intuitivno "lovila" u sebi kakva bi Jasna mogla biti i kako bi mogla reagirati. Gdje je meka, a gdje ide direktno u akciju bez pardona!", rekla je Ivana. Pohvalila je cijelu ekipu sa seta.

"Ekipa je zaista kvalitetna, od hair&make - up tima do kostima, direktori fotografije, tonaca, gafera, režisera, pomoćnika režisera, cateringa, vozača. I očito vrlo dobro uigrana i puna iskustva sa takvim projektima. Kolege glumci su iskusni profesionalci, brzi, spretni, spremni, raspoloženi za rad i želim nam svima da tako i ostane!", tvrdi Krizmanić.

Seriji predviđa veliki uspjeh, ne samo zbog genijalne glumačke ekipe na setu i radnje serije već i zbog tematike, točnije nogometne priče.

"Još nisam vidjela da je to kod nas obrađeno kao tema u tako velikom televizijskom formatu. Mislim da je to glavni adut i čini mi se da bi to, uz jaku glumačku podjelu i vrlo dobar scenarij, trebalo privući veliki broj naših gledatelja", tvrdi ona.

Snimanje je u tijeku, kolege glumci se tek trebaju upoznati, ali Ivana kaže da dobre atmosfere na setu ne nedostaje. Kao glavnog komičara na setu izdvaja Emira Hadžihafizbegovića.

"Sviđa mi se naša grupna energija i entuzijazam! Hadžihafizbegović ima i izuzetan komičarski talent što gledatelji već znaju i otprije, tako da se vrlo često smijemo i do suza na glumačkim probama ili čak tokom snimanja samih scena", zaključila je.