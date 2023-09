Napokon smo i to dočekali. U epizodi dramske serije s elementima humora "San snova" pojavila se i glumica Mila Elegović. Njezin bivši televizijski suprug Stjepan Bubalo, odnosno glumac Zlatan Zuhrić Zuhra, pozvao ju je na ručak s vrlo neugodnim pitanjem. Kako je svoj klub NK Croatia zadužio za popriličan iznos, za posudbu novca obratio se Višnji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Milijun eura je velika cifra", rekla mu je ova vrlo samouvjerena žena.

"Znam, vratit ću ti sve, s kamatama. Klub je fantastičan, samo nam treba mali poguranac", pravdao joj se, a ona ga je samo mrko gledala.

"Eh, moj Stjepane. Lijepo sam ti govorila. Nogomet je za bogate ljude, a ti nažalost bogat nisi", bila je direktna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O kompliciranom odnosu Višnje i Stjepana, ovi su glumci već govorili za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ona je moja bivša i iz milja je zovem T-Rex pa možete pretpostaviti kakvi su naši odnosi. Mila to radi jako dobro. Moram priznati, kada Mila uđe u kadar, ja se naježim i privatno. Onda znate da se dobro unijela u ulogu", rekao je Zuhra. S njime se složila i Mila.

"Ovdje imamo odličan odnos. To je bračni par koji ima nedovršenu priču. Vole se svađati i tu su stalni obračuni. Imaju emociju, no ne smijem otkrivati jer gledatelji moraju to doživjeti. Lijepo je svađati se na setu, lijepo je glumiti svađu", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stjepana i Višnju ne propustite pratiti u seriji "San snova", od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.