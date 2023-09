Nives se u hit seriji San snova, koju možete gledati na streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, vratila nakon kozmetičkog tretmana u stan kod dečka Dujmovića te ga je našla u neobičnom izdanju.

Na ulasku mu je rekla: "Hej maco, sorry što kasnim. Daj mi odmah pusu! Nisam te vidjela cijeli dan, ljubavi moja." Nakon što ga je poljubila, primijetila je da mu je oko plavo pa ga je pitala što se dogodilo, a on joj je odgovorio da se zaletio u vrata. Nives mu je na to odgovorila: "Pa koliko si se puta zaletio? 20?" Zatim ga je poljubila.

Nives mu govori da je srela Kristinu u zgradi: "I pogodi gdje je bila. Kod onog našeg doktora s 3. kata za spolne bolesti." Na to joj je nogometaš odgovorio: "Je li znaš možda što joj je doktor rekao", a ona mu odgovara: "Pa ne znam, nisam ni pitala. S obzirom na to koliko je varala onog jadnog Alena nije ni čudo što joj treba kura antibiotika."

Otkrivena nevjera

Nives je pogledala u pod dok je skidala obuću i u tom trenutku mu je rekla: "A što je ono?" Dujmović ju je zbunjeno pitao na što misli. Nives uzima ruž s poda i kaže: "Ruž…i nije moj." Dujmović ju uplašeno gleda, a ona ga pita: "Je li to netko bio ovdje?" On joj je odgovorio da nije nitko bio i da je cijeli dan igrao PlayStation. Ona mu je odgovorila da joj ne laže.

Dujmović dolazi do Nives, grli ju oko struka i kaže: "Maco, oprosti! Molim te! Užasan sam, slab sam i glup. Moraš znati, ja te nikad ne bi htio povrijediti. To mi moraš vjerovati. Ovo što se dogodilo između mene i Kristine, dogodilo se samo par puta. Ona se meni nabacivala."

Nives mu na to odgovara: "Čekaj, ti mene varaš s Kristinom?! Je li to sad ona bila ovdje?" Dujmović joj odgovara: "Je, ona je bila ovdje, ali ništa se nije dogodilo, samo smo se poljubili."

Nives ga gleda u šoku, a on joj govori: "Maco, vidi, između Kristine i mene je odsad gotovo. Nema više Kristine. Hajde reci što želiš da napravim."

Nives ga udara s torbicom i govori: "Želim da krepaš kretenu. To želim." Nakon što mu je to rekla, otišla je iz stana, a Dujmović je pao na pod, plakao i zazivao Nives.

Seriju "San snova" pogledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

