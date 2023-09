Najzgodniji hrvatski zet, svojedobno proglašen i najseksepilnijim muškarcem svijeta, uživa na setu serije "San snova" u kojoj igra poduzetnika Andreja. Pedro Soltz već godinama u Hrvatskoj gradi obiteljski, ali i poslovni život.

Svojedobno je surađivao sa Severinom na spotu za njezin hit "Tutorial", a okušao se i u glumačkom svijetu, koji ga poprilično privlači.

Premijernu epizodu serije "San snova" pogledao je u društvu svoje supruge Iris i starije kćeri Lare, koje su mu najveća podrška.

"Obitelj se okupila da gledamo prvu epizodu serije, svi smo bili jako uzbuđeni, jedva smo čekali pogledati prvu epizodu. Bilo nam je jako smiješno, zabavili smo se, smijali, svi su skinuli likove baš onako kako treba, bilo je sjajno", ispričao je Soltz.

Ulogu poduzetnika Andreja prihvatio je bez puno razmišljanja, sa svojim likom u seriji "San snova" ima i nekih sličnih životnih okolnosti.

Kliknuo je sjajno s ekipom na setu

"Igram ulogu Andreja, on je stranac, baš kao i ja. Jako je dobar lik koji sve pokušava učiniti ispravno. Ozbiljan je, perfekcionist je i pazi na detalje. Poslovni je čovjek koji dolazi u Hrvatsku zbog investicija. Po dolasku, događa mu se sve i svašta! Uživam igrati Andreja", priča Pedro.

Kliknuo je sjajno s ekipom na setu serije te mnoge svoje kolege smatra i prijateljima.

"Atmosfera je sjajna, ne može biti bolja. Uživamo, veselimo se, radimo na nečem drugačijem, zanimljivom, što će gledateljima biti zabavno gledati".

A veću dozu dobre zabave gledatelji mogu dobiti na streaming platformi Voyo, gdje omiljene sadržaje mogu pratiti 24 sata ranije nego na televiziji.

S Pedrom u gledanju serije "San snova" posebno uživaju njegova supruga i kćeri.

Kćeri mu pomažu oko teksta

"Cure se vesele, to je novo iskustvo i za njih, gledaju me i pomažu mi, a posebno Lara, koja ide i na dramsku. Sa mnom nekad prolazi i tekst, pomaže mi, uživamo oboje i cijela obitelj se veseli, posebno ona koja jedva čeka vidjeti me na ekranu, kako bismo vidjeli rezultat svega", dodao je Soltz.

Posebno mu je zanimljiva serija iz aspekta nogometa, koji ga nepogrešivo veže uz njegov rodni Brazil.

"Nogomet mi je u krvi. Otkad sam se rodio, igram nogomet po cesti, ulici, na terenu, po cijeli dan… Svaki dan mi je život bio nogomet. Igrao sam nekad ozbiljnije i po nekim turnirima, no to nikad nije postalo moje zanimanje. I dalje volim nogomet i ponekad zaigram s prijateljima, veselim se tome i to je moj najdraži sport. Kad god su neka prvenstva, uvijek pratim i volim to. A sada jedva čekam vidjeti i što će se događati u NK Croatiji", kroz smijeh je zaključio Pedro.

"San snova" pratite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a ako prije želite doznati što se događa s vašim dragim likovima iz serije - odite na platformu Voyo, gdje svoj omiljeni sadržaj možete pratiti 24 sata ranije!