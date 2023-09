Najzgodniji hrvatski zet, svojedobno proglašen i najseksepilnijim muškarcem svijeta, uživa na setu serije 'San snova' u kojoj igra poduzetnika Andreja, a možete ga pratiti i na platformu Voyo. Pedro Soltz već godinama u Hrvatskoj gradi obiteljski, ali i poslovni život, a ova uloga mu je definitivno izlazak iz sigurne zone.

Ulogu poduzetnika Andreja prihvatio je bez puno razmišljanja, a sa svojim likom u seriji 'San snova', kako je nedavno rekao za RTL.hr, ima i nekih sličnih životnih okolnosti. "Igram ulogu Andreja, on je stranac, baš kao i ja. Jako je dobar lik koji sve pokušava učiniti ispravno. Ozbiljan je, perfekcionist je i pazi na detalje. Poslovni je čovjek koji dolazi u Hrvatsku zbog investicija. Po dolasku, događa mu se sve i svašta! Uživam igrati Andreja", priča Pedro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posebno mu je zanimljiva serija iz aspekta nogometa, koji ga nepogrešivo veže uz njegov rodni Brazil. "Nogomet mi je u krvi. Otkad sam se rodio, igram nogomet po cesti, ulici, na terenu, po cijeli dan... Svaki dan mi je život bio nogomet. Igrao sam nekad ozbiljnije i po nekim turnirima, no to nikad nije postalo moje zanimanje. I dalje volim nogomet i ponekad zaigram s prijateljima, veselim se tome i to je moj najdraži sport. Kad god su neka prvenstva, uvijek pratim i volim to. A sada jedva čekam vidjeti i što će se događati u NK Croatiji", kroz smijeh je zaključio Pedro.

Kako će se odnos Andreja i Stjepana odvijati dalje, ne propustite pogledati i na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su Ante, Mateo i Maja Romić? Upoznajte živopisne likove serije San snova koja uskoro stiže na RTL!