Jedan od najpoznatijih i najnagrađivaniji glumaca s ovih prostora Emir Hadžihafizbegović igra jednu od glavnih uloga u novoj RTL-ovoj seriji "San snova" koju će gledatelji na velikim ekranima moći gledati ove jeseni.

O novim projektima, vremenu provedenom na setu nove serije "San snova" te životu, karijeri i dragim kolegama slavni je glumac progovorio za RTL u intervjuu kojeg prenosimo u cijelosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Glumačka legenda u novoj RTL-ovoj seriji! Emir Hadžihafizbegović: 'Prikovat ćemo ljude uz telku'

U svojih četrdeset godina prebogate karijere Emir Hadžihafizbegović osvojio je više od 90 prestižnih domaćih i stranih nagrada, uključujući tri Zlatne arene i Zlatnog lava s festivala u Veneciji, ostvario nebrojene role u serijama i kazališnim predstavama te čak 69 filmskih uloga, a njihov će broj vrlo brzo, kako nam otkriva, samo još rasti.

"Tako je, uskoro se bližim i tom 70. igranom filmu. Glumit ću u novom filmu Rajka Grlića. Godine 1983. sam imao svoj prvi veliki glumački posao u filmu 'Otac na službenom putu'. Bio sam tada student Emira Kusturice, a on je snimao film. Tada su bila pravila, ne znam je li i danas tako, da studenti prvih dviju godina ne mogu snimati ako im profesor ne radi projekt. Eto, spojilo se da profesor radi projekt. Moj prvi kadar u životu bio je s Pavletom Vujisićem, meni dvadeset jedna godina, ne znam o setu još ništa, ni što je gafer, skripta, što su postavljanja tona, uletio sam kao u neki svemirski brod. To je bila ta čuvena scena s njim koji igra mog oca u filmu. I onda je krenulo!" ističe.

Iza njega su četiri desetljeća predanog rada i bezbroj uloga, a među kolegama je poznat kao vrhunski profesionalac koji vrlo odgovorno pristupa svakom poslu. No priznaje kako jednako tako voli uživati – u druženju s ljudima, u putovanjima, malom nogometu ili pak ronjenju.

"Kod mene je uvijek to miks profesionalizma i hedonizma. Kad se radi, radi se, kad su velike pauze, volim putovati, upoznavati druge kulture, volim kafanu, socijaliziran sam frajer i kad bih morao reći što to mene određuje karakterno, to je ta neka filantropija, altruizam, ljudi, empatija, razmjena energije. Zaista, pripadam kategoriji ljudi, proputovao sam cijeli svijet… Zaboravio sam čekiranje karata, zaboravio sam hotele, zaboravio sam čekanje vlakova, autobusa, zaboravio sam restorane, ali nisam zaboravio ljudska lica. Bio bih sretan da se ta vrsta stanja i duha ponovno reinkarnira u naša društva. Jednom su me pitali kad će se popraviti to stanje duha, a ja sam im rekao – kad se ljudi u tramvaju počnu više smijati".

U novoj RTL-ovoj seriji pripala mu je čast igrati jednu od glavnih uloga, i to onu Mirka Stošića, oca perspektivnog mladog nogometaša Alena kojemu se život neočekivano promijeni nakon ozljede.

"Mislim da je sjajan projekt, jako sam sretan što sam dio svega ovoga i hvala svima što su prepoznali da bi moje sudjelovanje, kao skoro glavnog lika, bilo dobro za kvalitetu serije. Nadam se da im svojim angažmanom to i vraćam. Ono što je bitno, ja jednostavno tako funkcioniram, a to je jedna dobra aura nad cijelim projektom! I svi kolektivni poslovi, je li to nogometna momčad, rock grupa, filharmonija, kazališni ansambl, traže dobru energiju. Ja sam igrao u filmovima gdje se na platnu vidi da nije postojala dobra energija i da je postojala neka 'frka', to se vidi. Na našem setu ovdje je zaista sjajna energija. Ja volim tu obiteljsku atmosferu gdje je svatko važan, to je jedan lanac – vozači, kuhari, tonci, garderobijeri, šminkeri, majstori rasvjete i svi ostali – sve je to jedna obitelj. Ta atmosfera meni je za rad jako bitna!" ističe Emir koji gledateljima nove serije obećaje dobru zabavu i odmak od ozbiljnosti, briga i pesimizma koji ih okružuju.

"Gledatelji su najvažniji, naš posao postoji zbog konzumenata… Oni su potvrda smisla našeg posla od antičke drame i grčkog kora do suvremene drame Mire Gavrana. Naravno da mi osluškujemo eho naše publike. Mogu im poručiti da će zasigurno ispred sebe, na telki, vidjeti prvo ljude koji su jako posvećeno i odgovorno radili svoj posao. To je bitno i ljudi primijete tu vrstu profesionalizma i snimatelja, redatelja, glumca i ostalih. Koristim priliku da čestitam scenaristima Mirni Miličić i Vladi Buliću. Kada ti dobiješ potentan tekst, onda nekako 'merakaš' pred kamerom i dobro se osjećaš. Odgovorno tvrdim da ćemo prikovati ljude uz telku!" obećaje Emir koji smatra kako je jedna od najvećih ljepota glumačkog posla upravo ta privilegija da se iz neke surove stvarnosti pobjegne u različite situacije.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL-ova serija 'San snova' snima se u Makarskoj, a stižu i strani filmaši. Zašto Makarani tvrde da imaju sve?

"To je jedna vrsta terapije, izaći iz te surove stvarnosti i doći u teatar ili ovdje u Jadran film i raditi seriju… Čini mi se da je bolje provoditi vrijeme u teatru ili ispred kamere, nego biti surovim svjedokom opskurnih vijesti. Ovaj tehnološki prasak je nešto na što se ja još nisam navikao. Nisam ja, ne daj Bože, neki posljednji Mohikanac ili posljednji romantičar. Svijet evoluira, stvari se pokreću, ali doista mislim da je taj tehnološki prasak uvelike odvojio ljudi jedne od drugih i da živimo u vremenu u kojem mislimo da nemamo vremena za sebe, a ima ga – pregršt!"

Ovaj prekaljeni glumac na setu RTL-ove serije našao se i u brojnim scenama s mladim glumcima, no kako kaže, ne postavlja im se kao autoritet, već samo stariji kolega otvoren za savjete.

"Naprotiv, gnušam se statusa neke zvijezde. Kad se kamere upale, mi smo pred njom svi isti. I studenti s Akademije i mladi glumci i srednja starosna dob. Mi smo jedna obitelj i kad imamo glumačke probe s redatelje, kad se dogovaramo, ta vrsta strahopoštovanja više ne postoji. Postoji, naravno, neka kultura, odnos kakav sam ja tada imao prema, recimo, Miri Furlan, Mikiju Manojloviću, Mirjani Karanović i ostalim starijim kolegama, tu vrstu poštivanja osjetim… Kad krene dril i kad krenu probe, svi smo jedna vaterpolska ekipa koja treba zabiti gol. Ili nogometna momčad!" dodaje.

Kraj razgovora Emir je posvetio svom velikom prijatelju, glumcu Mirsadu Tuki koji je prošli tjedan preminuo nakon duge i teške bolesti, u 59. godini života.

"Nažalost, do mene je stigla jedna strašna vijest. Moj veliki prijatelj s kojim imam 500 odigranih predstava u teatru, Mirsad Tuka, je preminuo. On je i u Hrvatskoj dosta radio. To je jedan glumac koji je ostavio dubok trag na bosansko-hercegovačko glumište i glumište u regiji. Teško mi je i volio bih mu poručiti i na ovaj način da mu želim najljepše mjesto u raju. Jednostavno još uvijek nisam to procesuirao… Bio je sjajan čovjek i glumac i zadnje riječi koje mi je uputio bile su: 'Pozdravi raju na setu'. Bilo je to dva dana prije njegove smrti".

Emira Hadžihafizbegovića u još jednoj sjajnoj ulozi u nizu gledatelji će moći pratiti već ove jeseni na RTL-u u seiji "San snova".