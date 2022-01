BOME GA JE ISPOŠTOVALA / Nikome ne stoje traperice Thierryja Muglera tako kao Riti Ori: Pogledajte tu guzu, sa svih strana

Slavni francuski dizajner Thierry Mugler, koji je u modi povezao balet, rock-spektakl i odjeću s uličnih rasprodaja, umro je u nedjelju navečer u 74. godini. Rita Ora odlučila ga je ispoštovati tijekom probe svojeg nastupa, koji je odradila u jednoj od kreacija s njegovim potpisom. "Hvala ti za svu radost koju si nam donio svojim kreacijama. Morala sam to ispoštovati na današnjoj probi, na koji god način je to moguće", napisala je seksi pjevačica te podijelila nekoliko slika, ali i video poziranja u hlačama koje je on dizajnirao. Moramo priznati, stoje joj kao salivene! Pogledajte galeriju.