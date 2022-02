Justin Bieber okupio je mnoštvo zvijezda A-liste na svom nastupu za otvaranje Super Bowl vikenda… uključujući osnivača Amazona i jednog od najbogatijih ljudi svijeta Jeffa Bezosa i njegovu suprugu Lauren Sanchez, koji nisu mogli skinuti ruke jedno s drugoga.

Bieber je bio vrhunac zabave u petak navečer u Pacific Design Centru u Zapadnom Hollywoodu. Događanju su se odazvali i Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Shawn Mendes, Tobey Maguire, Tyga, Logan Paul te još mnogi drugi.

Par je ostao do jedan ujutro

Jeff i Lauren su zasigurno uživali u nastupu i izgledali su prilično opušteni tijekom snimanja dok su se družili s njezinim bivšim, NFL legendom Tonyjem Gonzalezom u VIP odjeljku.

Justin je izveo niz svojih hitova u gotovo sat vremena dugom setu, uključujući "What Do You Mean?" dok je s njime uglas pjevala gomila od oko 1500 ljudi.

Jeff i Lauren su primijećeni kako napuštaju zabavu oko jedan sat ujutro, ali se nisu pojavili na after partyju.

Moderna obitelj

Iako je njihova veza imala težak početak kada je prvi put otkrivena – opterećena sagom drama, ucjena i optužbi za nevjeru – par je zajedno prebrodio oluju i još uvijek je jak.

Ljudi ih često nazivaju modernom obitelji zahvaljujući činjenici da im se nerijetko na zabavama pridružuje upravo bivši partner Lauren Sanchez, koji je i ovoga puta bio s njima u društvu.