U središtu pozornosti našao se i kada je postao izravna meta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je 2015. objavio niz tweetova u kojima je kritizirao Bezosovo vlasništvo nad The Washington Postom. Bezos se na te optužbe našalio, nudeći Trumpu da ga pošalje u svemir. No, to je samo "podjarilo" svađu koja će potrajati godinama. Trump je tako Bezosa optuživao za sve - od utaje poreza do iskorištavanja poštanske službe.