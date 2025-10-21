Prvi put nakon godinu dana: Ana Kurnjikova uslijed glasina o trudnoći objavila fotografiju

Bivša ruska tenisačica Ana Kournjikova (44) objavila je rijetku obiteljsku fotografiju na Instagramu, a riječ je o prvoj obiteljskoj fotografiji nakon više od godinu dana medijske pauze. Njezina objava je izazvala brojne reakcije njezinih pratitelja. Na fotografiji objavljenoj povodom Noći vještica, Ana pozira sa svoje troje djece... Sedmogodišnjim blizancima Nicholasom i Lucy te petogodišnjom Mary.

Djevojčice su odjevene u kostime bundeva, sin u sportsku odjeću, a Ana je odabrala veliki žuti kostim patke.

Objava dolazi nekoliko mjeseci nakon što se pojavila vijest da Ana Kournjikova i njezin dugogodišnji partner, pjevač Enrique Iglesias (50) očekuju četvrto dijete. Par koji je poznat po čuvanju privatnosti, vijest još nije službeno potvrdio.

Upravo zbog toga, mnogi su Anin prostrani kostim protumačili kao način prikrivanja trudnoće o kojoj se počelo nagađati nakon što je nedavno viđena u Miamiju s trudničkim trbuhom.

Enrique Iglesias i Ana Kournjikova 20 godina zajedno, bez braka

Komentari poput "Prekrasna obitelj!" i "Kako su djeca narasla" su se nizali ispod objave, a mnogi su paru uputili i čestitke povodom prinove.

Podsjetimo da njihova ljubavna priča započela je još 2001. godine na snimanju spota za Enriqueov hit "Escape", a unatoč tome što su zajedno više od dva desetljeća, nikada nisu stali pred oltar. Poznati su po tome što svoju vezu i obiteljski život drže daleko od očiju javnosti, a pjevač je u nekoliko navrata izjavio kako papir ne smatra ključnim za sreću.

