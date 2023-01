Na RTL-u je večeras ekskluzivno prikazan djelić intervjua princa Harryja s voditeljem Andersonom Cooperom u emisiji '60 Minutes', a u kojem se odmetnuti princ osvrnuo na svoje djetinjstvo, povijesne trenutke u obitelji kao što je odlazak njegove majke princeze Diane, ali i Charlesov brak s Camillom.

"Ona je bila zlikovac. Ona je bila ta koja je bila treća osoba u Charlesovom i Dianinom braku. Ona je bila ta koja je morala rehabilitirati svoju sliku u javnosti", rekao je princ Harry.

"Vi i brat William tražili ste od svoga oca da je ne oženi?", pitao je Harryja novinar i voditelj Anderson Cooper.

"Da", odgovorio mu je, a onda ga je pitao zašto.

"Nismo mislili da je to potrebno. Mislili smo da će to prouzročiti više štete no što će biti koristi. I ako je sada sa svojom osobom. To je onda dovoljno. Zašto ići toliko daleko, ako to nije nužno? Željeli smo da on bude sretan, a s njom je to bio", objasnio je Harry svoje viđenje, kao i viđenje svoga brata.

Opasna zbog veza s medijima

Anderson se osvrnuo na sve ono što je napisao u svojoj autobiografiji 'Spare', a u kojoj je odbjegli princ svoju maćehu nazvao poprilično opasnom.

"Zbog njezine potrebe da promijeni imidž o sebi. To ju je učinilo opasnom zbog veza koje je uspostavila u britanskim medijima. S obje se strane trgovalo informacijama. U obitelji koja je utemeljena na hijerarhiji, s njom koja ima namjeru postati 'queen consort', kolokvijalno rečeno, iza sebe će ostaviti tijela na ulici", naglasio je Harry.

Rekao je kako je on jedno od tih tijela, koje se iskorištavalo za gradnju njezina boljeg publiciteta u javnosti. "Žrtvovala me na njezinom osobnom PR oltaru", dodao je Harry.