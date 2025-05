Povišeni tonovi na 'Farmi': 'Ti meni ne možeš tako govoriti' 

Govori li Patrik u “Farmi”, koju možete pratiti od ponedjeljka do petka na platformi Voyo, u ime svih, ili se bori za sebe? I ranije je rekao da neće preuštjeti ništa što mu smeta. Dosljedan je svojim izjavama.

Udar na ego, ili nepravda?

“Pa što smo mi ovdje?”, ljuti se Patrik. “Osobno me pogodilo njegovo ponašanje. Nisam se mogao suzdržati. Pogotovo na to povisivanje tona. To mu nije bilo potrebno”, komentira Patrik. “Ti meni ne možeš tako govoriti”, ljuti se drugi kandidat i dodaje: “Tako se balavo ponaša. Arogantno.”

Oko čega su se povisile tenzije na “Farmi”, pogledajte odmah u novoj epizodi na platformi Voyo, gdje vas novi nastavci čekaju tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka u 20.15 “Farmu” pratite i na RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa