KAKVA EKIPA! / Na slavnu jahtu stigla i Zrinka Cvitešić! Sastala se s Woodyjem Harrelsonom, čiju ponudu 2017. nije mogla odbiti

Ne daju se holivudski glumci s Jadrana, Woody Harrelson i supruga, Sasha Baron Cohen, Chris Rock i njegova odabranica Lake Bell te Matthew McConaughey krstare po Jadranskom moru, a trenutno uživaju na Korčuli. Domaća glumica s američkom adresom Zrinka Cvitešić u ponedjeljak je uočena na luksuznoj jahti Serenity, na kojoj trenutno boravi holivudska krema. Naime, Cvitešić je išla posjetiti Woodyja Harrelsona koji je za njezinu glumačku karijeru itekako važna osoba. Godine 2017. ponudio joj je ulogu u svom filmu "Lost in London" u kojem su zajedno glumili. "Jako me podsjeća na mog Branka Ivandu u tome, ono što je najvažnije je da se ljudi koji zajedno rade vole. I samo to mu je zapravo bitno.. Ljubav i veselje. Iz mog dosadašnjeg iskustva uvijek su najveći glumci i režiseri najjednostavniji ljudi. Tako je i u Woodyjevu slučaju", rekla je Zrinka tada za RTL.hr. te dodala: "Ono što je najbitnije - divan je prema ljudima." U galeriji pogledajte druženje naše Zrinke i holivudske ekipe...