I OVO SE DOGODILO / Popularna Zendaya doživjela neugodnost: Nisu je pustili u poznati rimski restoran jer je došla neprikladno odjevena

Holivudsku megazvijezdu, Zendayu, nisu pustili u luksuzni restoran u Rimu, iako je imala rezervaciju. Ta 26-godišnja glumica izgledala je besprijekorno, no njezin outfit jednostavno nije bio dovoljno otmjen da bi joj bio dopušten ulazak. Naime, miljenica Hollywooda odjenula je cargo hlače i crni top te joj takvoj nije bio dopušten ulazak u Terazzi Boromini. Zendayu to ipak nije previše brinulo, ona se počastila odlaskom u šoping. I za tu je priliku bila opušteno odjevena, no i dalje besprijekorna. Pogledajte fotogaleriju.