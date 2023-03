BOGINJA PLAŽE / Viktorijina anđelica zna kako užariti atmosferu: Brazilka zatresla guzom i izazvala pravu rapsodiju oblina

Lais Ribeiro (31) je brazilska manekenka poznata Viktorijina anđelica, a njezina dominacija mogla se vidjeti i na jednoj od plaža Rio de Janeira. Lais se s prijateljicom brčkala i sunčala na prepunoj brazilskoj plaži, a za fotografe je uhvatila nekoliko poza i pokazala svoje raskošne obline i ekstra duge noge. Inače, Lais se prošle godine udala za košarkaša Joakima Noaha, a tada je u javnost izašla i njezina tužna životna priča. Naime, lijepa Lais danas je megauspješna ljepotica koja samouvjereno kroči modnim pistama svijeta, no odrastala je u teškom siromaštvu u brazilskim favelama te je itekako dobro upoznala bijedu. Jedna od najturbulentnijih epizoda života ove ljepotice vezana je upravo uz njezino majčinstvo. Svog sina rodila je kada je imala samo 18 godina te ga je posve samostalno othranila i odgojila. Njezin sin Alexander tako je rođen 2008., kada je Lais pohađala srednju školu i učila za medicinsku sestru. Do danas nije poznato tko je otac njezinog sina, a jedino što se zna je to da se radilo o prolaznoj tinejdžerskoj avanturi koja je završila trudnoćom. U galeriji pogledajte kako je ova zanosna ljepotica zavladala brazilskom plažom...