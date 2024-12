Šetnja uz Muru nekima je kao boravak u frižideru, a drugi su sretni jer su upoznali djedicu - na biciklu!

Prosinac je vrijeme kada sve oko nas svjetluca povodom Božića kojem se, kako to obično biva, najviše vesele djeca zbog darova koji ih čekaju ispod bora, a čini se kako je ove godine Djed mraz došao malo ranije. I to ne kroz kamin, već biciklom. Naime, zajednica sportskih udruga Čakovca organizira Adventsku biciklijadu i romobilijadu u Perivoju Zrinski, namijenjenu djeci i obiteljima. Sudionici će uživati u kružnoj vožnji kroz zimski perivoj. Tako su obitelji i prijatelji mogli uživati u druženju s obitelji i prijateljima, ali i upoznati djedicu. A što je s onima kojima je draža šetnja? Šetnica sv. Barbare u Murskom Središću i dalje je omiljeno mjesto za zimske šetnje uz rijeku Muru, za one koji su željni mirne i opuštene atmosfere. Zavirite u galeriju.