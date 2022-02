KAO SEKSI SVEMIRKA / Seksi kći Johnnyja Deppa zaustavila promet u Los Angelesu u raskošnoj avangardnoj haljini

Lily Rose Depp (22) viđena je na setu serije "Idol" u kojoj glumi s The Weekndom (32). Mlada glumica se pojavila pred fotografima u raskošnoj avangardnoj haljini dok se pripremala za snimanje scene popularne serije u Los Angelesu. Ranije tog dana glumica je bila prekrivena dugim crnim kaputom ispod kojeg je, kći Johnnyja Deppa (58) i Vanesse Paradis (49), nosila svjetlosivu trenirku. 22-godišnja glumica pokazala je svoju zategnutu figuru u tamnoplavoj haljini s crnim obrubom i izrezima te s vrlo velikim rasporima sa svake strane. Glumica je iznenadila mnoge kovrčama i teškom šminkom The Weekndovoj HBO seriji. Lily Rose glumit će žensku pop zvijezdu koja se upušta u romansu s tajanstvenim vlasnikom kluba. Hitmejker, pravim imenom Abel Tesfaye, zajedno je sa Samom Levinsonom stvorio je seriju "The Idol". U galeriji pogledajte vatreno izdanje, ali i ubojitu kombinaciju perspektivne glumice Lily Rose Depp.