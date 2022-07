A JUSTINU MILO... / Jeste li znali da je Jessica Biel ovakva bomba? Timberlake je nije puštao iz ruku dok je sunčala guzu u tangama

Glumac i pjevač Justin Timberlake (41) i glumica Jessica Biel (40) uživaju na odmoru na Sardiniji. Par ne miruje i slobodno vrijeme ispunjava raznim aktivnostima poput vožnje po moru ili igricama na plaži. No, paparazzi su uspjeli zabilježiti i njihove intimne romantične trenutke, pa su tako Justin i Jessica uhvaćeni kako izmjenjuju nekoliko sočnih poljubaca te kako plešu na brodu. Podsjetimo, Timberlake i Biel prvi put su počeli izlaziti 2007., iako su od tada povremeno prekidali, uključujući i javni razlaz u ožujku 2011., no to nije natjeralo ovaj par da zauvijek napuste jedno drugo. Justin i Jessica vjenčali su se 2012., zajedno su već 15-ak godina. Njihova 10. godišnjica braka bit će u listopadu 2022. U galeriji pogledajte kako ovaj slavni par uživa u ljetovanju na otoku Sardiniji u Italiji...