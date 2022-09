Srpska TikTokerica Uki Q, pravog imena Una Kablar, šokirala je javnost jezivim snimkama svoje pretučene sestre Sare koju je pretukao vlastiti suprug.

D.H. (23) je priveden u policijsku stanicu u Rakovici u Srbiji, gdje daje izjavu o povredama koje ima 19-godišnja Sara.

"Muž me je pretukao zbog svađe koja je, kao i svakog puta, izbila oko njegove mame. Njegova mama se miješala u naš odnos, nagovarala ga je često protiv mene i moje mame, prečudno se ponašala prema njemu. Svađali smo se danima, a sinoć mi je lupao glavom o pločice", rekla je Sara za srpske medije i dodala da se suprug, s kojim je u braku od veljače ove godine, tu nije zaustavio: "Najmanje 15 puta me je udario šakama u glavu dok se nisam onesvijestila", ispričala je Sara.

Ona objašnjava da se ovako nešto nikada nije dogodilo.

"Događalo se da me tokom svađe ponekad gurne, ali nikada nisam imala nikakve povrede. Uzrok naših svađa je uvijek bila njegova mama. Njega je mama često savjetovala kako da se ponaša prema meni, kao da joj je smetalo što ima ženu i dijete. On je sinoć tokom naše svađe počeo vrijeđati moju obitelj, pa sam mu uzvratila i prokomentirala nešto o njegovoj mami. Počeo je trčati za mnom, daviti me po stanu, a onda me je bacio na pločice i udarao mi glavom o iste".

Podsjetimo, Saru je suprug odveo u Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu. Oko 23 sata VMA je obavijestila policiju. Policija je pronašla osumnjičenog, odvela ga u policijsku stanicu i uzela njegovu izjavu. Izrečena mu je hitna mjera, njoj su utvrđene lake tjelesne ozljede, ali je obaviješteno i tužiteljstvo koje dalje odlučuje što će se raditi.

"Po proceduri bi ona trebala s dokumentima o ozljedama ići u policijsku stanicu i podići prijavu protiv njega. Bez obzira na to, policija i tužiteljstvo rade po proceduri", naveo je izvor koji je upoznat sa slučajem za srpske medije.

"Naša beba također ima modrice, a nikada nisam ni posumnjala da bi joj mogao nauditi. Mislim da su te modrice nastale dan ranije, dok ju je ljuljao jer je dosta plakala i bila nervozna. D.H. je također bio nervozan i dok ju je ljuljao ona je nekoliko puta jače zaplakala. Tada mi ništa nije bilo sumnjivo, jer beba često zbog grčeva zaplače, ali sada sumnjam da joj je stezao guzu. Imala je povrede, guza je bila crna", ispričala je Sara koja je dodala da je poslije incidenta nitko suprugove obitelji nije kontaktirao.

"Oni su došli ispred bolnice i branili su sina, njegova majka je ponavljala: 'Moj sin to nikada ne bi uradio'. Vikala je na moju majku, zvala ju je čak telefonom i ponavljala da njen sin to ne bi uradio", ispričala je Sara.