Meghan (41) i Harry (38) prvi su put potpisali višegodišnji ugovor s Netflixom u rujnu 2020. U to je vrijeme The New York Times izvijestio da će produkcijsko središte Sussexa, kasnije nazvano Archewell Productions, isključivo stvarati dokumentarce, igrane filmove, scenarističke emisije i dječji program za popularnu platformu.