SJEĆATE LI SE NJE? / Njezina afera s Clintonom ušla je u povijest, svugdje su je ponižavali, a sad je raspametila sve: Pogledajte kako danas izgleda Monica Lewinsky

Akterica jednog od najvećih skandala u američkoj politici Monica Lewinsky pojavila se sinoć na premijeri filma "What's Love Got to Do with It? " u Londonu okružena brojnim zvijezdama poput Emme Thompson i Mini Driver. Nekoliko desetljeća poslije afere izgleda kao nova žena. Monica je na crvenom tepihu nosila elegantne crne hlače i svjetlucavu jaknu u istoj boji. Stajling je zaokružila frizurom bogatog volumena i sjajnom šminkom. Skandal je otkrila bivša američka državna službenica Linda Tripp koja je 2020. umrla od raka gušterače. Linda je radila u Pentagonu, a bila je bliska prijateljica sa Monicom od koje je bila starija 24 godine. Nakon što je saznala za aferu bivšeg predsjednika SAD-a i njegove tajnice, počela je snimati njihove telefonske razgovore. Snimke je predala specijalnom tužiocu koji je upravljao istragom o Clintonovoj administraciji. Linda je bila i "krivac" što je javnost saznala za čuvenu plavu haljinu na kojoj je pronađena sperma Clintona. Skandal koji je izbio doveo je do saslušanja 1998. o opozivu Bila Clintona koji je najprije negirao sve, a onda priznao i ispričao se javnosti i obitelji. U braku je i dalje sa Hilary Clinton, bivšom američkom tajnicom kojom je bio oženjen i u trenutku izbijanja afere. Imaju kćer Chelsea.