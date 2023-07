SPREMA SE GLAMUROZNI PIR / NBA zvijezda izreći će sudbonosno 'Da!' u Dubrovniku: Pogledajte tko je sve stigao od poznatih

Jusuf Nurkić, bosanskohercegovački košarkaš i NBA zvijezda Portland Trail Blazersa u subotu će reći sudobonosno 'da' svojoj dugogodišnjoj djevoji Emini. Svadba će biti održana u Dubrovniku, a već danas ondje su počeli pristizati poznati uzvanici: Dino i Viktorija Rađa, Enis Bešlagić, Damir Mulaomerović, Tarik Filipović, Goran Bogdan i mnogi drugi. Kako piše Avaz, prema informacijama iz njihovih razgovora za medije, Emina i Jusuf su se upoznali još dok je ona bila studentica u Tuzli, a on igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Durić je završila Farmaceutski fakultet i trenutno gradi karijeru u toj sferi. Eminini profili na društvenim mrežama su zaključani, pa o njoj postoji veoma mali broj informacija. Inače, Nurkić je već par dana u Dubrovniku i to bez mirovanja, piše Dubrovački dnevnik. Trenirao je u dvorani OŠ Montovjerna, a izdvojio je vremena i za mlade nade hrvatske košarke. Kako je izvijestio Grad Dubrovnik, mlade snage, košarkašice i košarkaši dubrovačkih klubova, družili su se s njim nakon treninga. Podijelio im je korisne savjete o tome kako se jedino trudom može doći do rezultata, a okušali su se i u pucanju na koš.