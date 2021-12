Konačno se znaju sva imena finalista showa "Supertalent", a na posljednji vlak za finale uskočila je, osim Marka Bagarića, Taekwondo kluba Marjan i Siena Uremović, Australka hrvatskih korijena koja je u adudicijskoj emisiji dobila nadimak "plesna zvijer".

Fantastičnim plesnim umijećem 18-godišnja zaljubljenica u ples, Siena Uremović, izborila je svoje mjesto u finalu. Nakon sjajne audicijske točke, Siena je žiri ovaj put oduševila koreografijom koja je pratila tradicionalnu narodnu priču o Babi Rogi i noćnim morama. Njezinu plesnu točku nahvalili su svi članovi žirija, istaknuvši kako Siena nije na svjetskoj, već na intergalaktičkoj razini.

Davor Bilman bio je posebno raspoložen pa je za kraj komentirao: "Ako Baba Roga i noćne more izgledaju tako, ja sam spreman svaki dan imati noćne more", a Martina Tomčić je komentirala kako joj se najviše sviđa to što je Siena uspjela utkati hrvatsku bajku u moderan ples: "Vidi se da domoljublje tinja u tebi, sigurna sam da će tata biti ponosan", rekla je.

Inače, Siena Uremović svojim je nastupom prošle godine oduševila i najstrožeg člana žirija 'America's Got Talent' Simona Cowella, a Sofiju Vergaru toliko je frapirala da je na kraju podijelila njezin video na društvenim mrežama.

"Nikad prije nisam vidio ništa slično. Mislim da je fantastično to što si ovo pripremila u samo nekoliko sati. Imaš divnu energiju", rekao joj je Simon Cowell.

Vlasnica čak 500 tijara

Ova talentirana 18-godišnja plesačica, koja kod kuće ima kolekciju od oko 500 tijara, na izborima ljepote natječe se od devete godine. Zanimljivo je da se od 11. godine školuje kod kuće jer u protivnom ne bi imala vremena za modeling i glumu.

Kad joj je bilo 15 godina, doživjela je tešku ozljedu zbog koje nije mogla hodati, a bilo je upitno i hoće li se moći u potpunosti vratiti plesu.

"Doktori su mi rekli da će moj oporavak trajati 9-12 mjeseci, a moguće i duže, i da prije toga uopće ne smijem ni pomišljati o povratku plesu. Nakon šest tjedana mirovanja i terapije ja sam već mogla hodati, što je bilo prije nego su doktori mislili da ću moći. A čim samo počela hodati, vratila sam se plesu i vježbala samo koliko mi je terapija dopuštala", ispričala je za Dnevnik.hr.

Sienini djed i baka su iz okolice Gospića, majka joj je iz Engleske, a otac je rođen u Australiji. Godine 2012. vratila se u Hrvatsku kako bi vidjela širu obitelj i dom bake i djeda u Lici. Nada se da će uskoro svladati hrvatski jezik, a voljela bi ostati u Hrvatskoj te ovdje otvoriti plesni studio.