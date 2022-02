"Upoznali smo se na snimanju reklame za poznati talijanski liker Branca Menta. Ta reklama se i dandanas prikazuje na talijanskoj televiziji, već devet godina zaredom. Definitivno je postojala kemija i privlačnost na prvi pogled, ali konkretne korake poduzeo je Pedro. Ja sam odolijevala dva mjeseca. Nisam ga shvaćala ozbiljno sve dok se nismo sasvim slučajno sreli oči u oči ispred kluba Just Cavalli. I to je bilo to. Od tad smo zajedno", rekla je Iris za Jutarnji list.