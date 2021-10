Oni su glumili u nekim od naših omiljenih serija, ali ponekad se prava drama događala daleko od kamera. Živi su dokaz da se kemija na ekranu ne mora nužno pretvoriti u sretne radne odnose, piše The Sun.

Ovaj je tjedan George Takei obnovio svoju dugogodišnju svađu s kolegom iz "Zvjezdanih staza" Williamom Shatnerom zbog njegovog svemirskog putovanja u 90. godini.

Upitan o svojim razmišljanjima o Shatnerovom putovanju u srijedu, Takei nije mogao odoljeti a da ne bocne svog kolegu. "Hrabro ide tamo gdje su drugi ljudi već bili", našalio se, pozivajući se na njegovu poznatu frazu.

Par se javno svađa već godinama, a Takei je jednom optužio Shatnera da ga ignorira na setu, a tvrdio je da je promijenio scenarije kako bi umanjio ulogu njegovog lika.

Gillian Anderson i David Duchovny

Glumci koji su igrali Muldera i Scully u kultnom SF serijalu "Dosjei X", David Duchovny i Gillian Anderson, navodno su se nemilosrdno borili na setu.

David (61) je priznao da nakon što su tako blisko surađivali na setu tijekom 1990-ih oni "jedno drugo nisu mogli podnijeti".

"Bliskost rađa prezir. To nema veze s drugom osobom. Sve to nestaje i samo vam ostaje poštovanje i ljubav prema ljudima s kojima ste radili toliko dugo. Prije smo se svađali oko sitnica", kazao je.

Gillian (53) je priznala da je definitivno bilo razdoblja kada su se njih dvoje zdušno mrzili. "Bilo je intenzivno. On je meni bio naporan i iritantan, a i ja sam njemu", istaknula je.

Lindsay Lohan i America Ferrera

Holivudska glumica Lindsay Lohan trebala se pojaviti u šest epizoda serije "Ružna Betty". No, nakon sukoba s glavom glumicom Americom Ferrerom, glumila je u samo četiri.

"America je bila zla prema Lindsay. Producenti su je previše razmazili. Lindsay nije odradila posljednje dvije epizode koje je trebala jer je America nije voljela i izbacila ju je", otkrio je izvor blizak Lindsay.

Lauren Graham i Scott Patterson

Dok su gledatelji navijali za to da Luke i Lorelai iz serije "Gilmoreice" budu zajedno, na setu se često čula svađa između Lauren Graham i Scotta Pattersona. Navodno su se aktivno izbjegavali, no oboje su to poricali.

Nedavno je Lauren opisala svoj odnos sa Scottom kao "dobar", dodajući: "Mislim da ti likovi imaju odličnu kemiju koja zrcali našu kemiju kao ljudi. Nismo bliski".

Sarah Jessica Parker i Kim Cattrall

Uvijek se govorilo da postoji napetost između Sarah Jessice Parker i Kim Cattrall na snimanju serije "Seks i grad". Priopćeno je da se Cattrall uzrujala kad je saznala da je Parker zaradila više od svojih kolegica.

Godinama kasnije, razgovori o trećem filmu "Seks i grad" su prekinuti kada su počele kružiti glasine o Cattrallinim prohtjevima.

Kim je uzvratila rekavši: "Ovdje zaista uzimam u obzir kolegice iz 'Seksa i grada', a posebno Sarah Jessicu Parker, jer mislim da je mogla biti pristojnija. Ne znam u čemu je njen problem, nikad nisam znala".