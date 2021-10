Stilist Marko Grubnić (38) veliki je zaljubljenik u modu i potpuno je predan svom poslu. Iako je poslovno i privatno u potpunosti ostvaren, velika mu je želja da postane ocem, otkrio je za Večernji list.

"Moja najveća želja u životu jest da postanem tata, vjerujem da će tada moj život dobiti potpuni smisao. U Hrvatskoj je koliko sam čuo to zaista težak i poseban proces za koji ja osobno nemam ni hrabrosti ni volje…", rekao je za Večernji te dodao da radi na tome.

"Ali ne u Hrvatskoj… Živimo u 21. stoljeću, cijeli svijet nam je na dlanu i apsolutno je sve moguće, a kada netko nešto jako želi, nađe i način", kazao je Marko.

On se prošle godine u lipnju zaručio, a ta je vijest, kaže, u javnost izašla mimo njegove volje.

"Prošle godine gradom je kružila privatna snimka nekih pijanaca koji su sebi bili bitni jer su neovlašteno nakon mojih zaruka ušli u prostor u kojem sam se zaručio i sve to snimali i slali prijateljima. Smatram to povredom svoje intime. Jedino ja odlučujem kada ću i kako predstaviti stvari vezane za svoj život. Ako uopće to želim", istaknuo je Marko koji nije želio otkriti detalje o svom vjenčanju.

"Bilo mi je dosta sa zarukama. Uostalom, tko kaže da ja već nisam oženjen muškarac?!", kazao je.