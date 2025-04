Naizgled savršeni brakovi: Pogledajte što sve nije promaknulo stručnjacima u 'Braku na prvu'  

Često stvari nisu onakve kakvima se čine. Što se doista događa između parova u “Braku na prvu” nakon što se kamere ugase? Stručnjaci su primijetili neke detalje koji bi mogli učiniti razliku između onoga kako se parovi predstavljaju i kako njihov brak doista funkcionira.

Višnja poručila Darku: 'I da ti mogu roditi djecu, ne znam bih li'

“Ono što ja vidim je da si tražila podršku od kandidata. I kao što se nekad prije bacalo vukovima, da ga izgrizu i da on dobije neku lekciju. Ili čak možda i kaznu”, komentira psihoterapeutkinja Iva Stasiow Višnjino suočavanje s Darkom na zajedničkoj večeri. Misli da su ipak to trebali njih dvoje riješiti unutar svoja četiri zida. “Pitam se jesu li oni došli do točke bez povratka”, zaključuje psihoterapeutkinja,

Hrvoje se drži u svojoj sigurnoj zoni

Naizgled savršen par koji neprestano govori da se odlično slažu, no stručnjake ipak nešto kopka oko njih. “Na prvu ti ne mogu vjerovati. Zato što ja zasigurno znam s ove strane je da svi mi stvaramo zaključak”, inzistira psihoterapeutkinja Iva Stasiow da Hrvoje bude konkretniji u svojim odgovorima i emocijama. “Vidim da ću morati odgovoriti na neki drugi način da zadovoljim vaše pitanje”, kaže Hrvoje, no ostaje pri svome i ne otkriva puno.

Stjepan recitira stihove Kristini: 'Ti i ja, dva smo svijeta različita'

Stjepan stihova želi prenijeti svoje misli Kristini: “Ti i ja, dva smo svijeta različita.” Nju to živcira, ali se suzdržava bilo kakve nagle reakcije. Iako se čini da s njima stručnjaci imaju pune ruke posla, nekoliko savjeta uspijeva popraviti situaciju. “Imaš lijepu mladu ženu. Ne možeš u fokus staviti sebe, i svoje mišiće, i svoju pjesmu. Moraš staviti u fokus – nju", savjetuje psiholog Matej Sakoman Stjepanu.

Stručnjake zanima kako sada Franjo vidi razliku u godinama između njega i supruge. Jer, često je komunicirao da ne bi volio suprugu stariju od sebe. Budući da je bolje upoznao Kristinu, čini se je premostio tu prepreku. A i Kristina koja također nikada nije bila s mlađim muškarcem. “Vidi se ono što se na dosta parova ne vidi. A to je da oni od početka komuniciraju svaku i najmanju stvar”, kaže životni trener Dean Pelić, vrlo zadovoljan Kristininim i Franjinim napretkom u braku.

Irma je otvorila svoje srce, dok Marko još drži zidove oko sebe

Irma i Marko djeluju kao par koji ima čvrst i stabilan brak. No, stručnjaci misle da im još nešto fali da bi bili potpuni. “Mora joj dati priliku, više. Mislim da je ona njemu već dala priliku. On više racionalno mora donijeti tu odluku da s njom želi biti”, zaključuje psiholog Matej Sakoman da Marko još mora spustiti svoje zidove.

Stručnjacima se jako sviđa kako napreduje odnos Doris i Igor. Njih dvoje nisu negirali ni da se fizički privlače. Napomenuli su da su imali nekih sitnih trzavica, ali ih s lakoćom rješavaju. Sve se to i vidi, zaključili su oni koji su ih i spojili. “Igor i Doris su stabilan par. Mi u psihologiji kažemo alfa. Lako im ide. Nema tu previše neke drame”, zaključuje Sakoman da Doris i Igor imaju skladan brak.

