Bikini influencerica uhićena zbog vođenja mreže za krijumčarenje droge: 'Sramota!'

Melissa Said, 23-godišnja brazilska influencerica, prekinula je šutnju nakon što je uhićena zbog navodnog vođenja krijumčarenja droge. Uhićena je prošlog tjedna u Brazilu, gdje je optužena za vođenje kriminalne organizacije koja je bila uključena u distribuciju droga i pranje novca.

U svom prvom javnom obraćanju nakon uhićenja, Melissa je optužbe nazvala "sramotom" i negirala bilo kakvu povezanost s krijumčarenjem. Za The Sun US izjavila je: "To je sramota. Nitko na svijetu ne bi trebao biti uhićen zbog pušenja marihuane."

Foto: Net.hr

Prije uhićenja, Melissa, koja je redovito dijelila fotografije u bikiniju sa svojih 341.000 pratitelja, pobjegla je jer je tijekom pretraga pet nekretnina povezanih s njezinim imenom uhićeno troje suučesnika.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pronađeni dokazi koji upućuju na kriminal

Tijekom tih pretraga, vlasti su zaplijenile elektroničke uređaje, gotovinu i otkrile dokaze o sumnjivim financijskim transakcijama. Iako su zaplijenjeni materijali koji povezuju Melissu Said s kriminalnim aktivnostima, ona je u tom trenutku bila nedostupna, stoga se istraga nastavlja.

Osumnjičeni iz Melissine mreže navodno su skladištili, prodavali i distribuirali kanabis diljem Bahije, regije u sjeveroistočnom Brazilu, a izvještaji sugeriraju da su njihovi dobavljači dolazili iz São Paula.

Ernandes Jr., direktor brazilske agencije za suzbijanje krijumčarenja droga DENARC, rekao je: "Cilj operacije je borba protiv krijumčarenja droga, a glavni cilj je influencerica koja promovira zločin. Otkriveno je da, osim što promovira ilegalne aktivnosti i konzumaciju droga, ona također prodaje i distribuira narkotike u Bahiji."

Ova influencerica inače je poznata po svom aktivizmu za legalizaciju marihuane pa takav sadržaj najčešće i dijeli na društvenim mrežama, otvoreno govori o konzumaciji kanabisa te njegovim pozitivnim učincima na organizam.

POGLEDAJTE VIDEO: Djeca, kiša i osmijeh u čast Ćiri: Dinamo slavio na prvom memorijalnom turniru Blažević