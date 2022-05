Pjevač Haris Džinović (70) ne skriva koliko je ponosan na svoju kćerku Đinu (18), čini se da tata ipak podržava odluke svoje mezimice koja vlada društvenim mrežama zbog, pomalo, provokativnih izdanja u kojima se snima i fotografira.

'Bitno je da radi sve što želi'

Naime, ova djevojka je tek nedavno postala punoljetna, no to se baš i ne bi dalo zaključiti na temelju fotografija koje objavljuje na Instagramu. 18- godišnjakinja pozira sređena od glave do pete, a česte su njezine fotografije u raznim bikinijima.

Njezin otac Haris progovorio je o toj temi u intervjuu za Avaz i priznao kako nema ništa protiv objava koje dijeli na društvenim mrežama.

"Ona je lijepa djevojka, ne treba se fotografirati kao starlete, niti to radi. Bitno je da je sve što radi, radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam. Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, obitelji i kakav utisak ostavlja na druge", zaključio je Haris u intervjuu.

Naime, ova mlada influencerica na TikToku ima više od 100 tisuća pratitelja, dok na Instagramu broji gotovo 50 tisuća, a najčešće se na društvenim mrežama hvali svojim luksuznim načinom života.Uz to, Đina je pratiteljima priznala da već ima filere u usnama, i to nakon što je netko primijetio kako djeluju neprirodno. Inače, Đina dugo vremena nije smjela imati profile na društvenim mrežama jer joj je to branila majka Melina, ali onda je nakon navršenih 18 mama ipak popustila zahtjevima svoje kćeri.