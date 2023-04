"Skini masku, skini masku, skini masku", orilo se studijem. A ispod maske su

22:15 Vrtni patuljak je glumac Miran Kurspahić. "Ovo je bio savršen tajming, hvala publici koja je glasala. Ja više nisam mogao slušati narodnjake, sljedeći vikend nastupam sa svojim bendom u Tvornici. Ne bih mogao biti na dvije lokacije."

"Ne znam tko je radio tragove, ali taj je jeo ljute droge", dodao je. Nitko od panelista nije pogodio.

22:10 Prva maska koja je spašena je Kraljica, a druga je Čudnovište. Vrtni patuljak je ispao.

Borko je mislio da je to Dušan Bućan, a sad misli da je Stoka. Nives je mislila da je Dalibor Matanić, a sada misli da je Dario Kovač. Antonija je isto mislila kao Borko, ali sad misli da je Mario Petreković. Saša je mislio da je Antun Rudan, dok sada misli da je Ivan Dečak.

21:56 Otvorene su linije za glasanje. Jedna od ove tri maske ispada večeras.

21:53 Kraljica pjeva od Halida Bešlića 'Iznad Tešnja'.

Saša misli da mu nakon Teških boji ovu pjesma Iznad Tešnja pjeva žena Predsjednika koji je rekao 'šaraj malo'.

21:48 Vrtni patuljak pjeva od Johnnyja Casha pjesmu Hurt. Saša misli i dalje da je to Ivan Dečak.

21:43 Čudnovište pjeva od legendarnog Franka Sinatre New York, New York. Svi smatraju da je to Hiljson Mandela.

21:39 Linije su zatvorene. Dalje ide Medo.

21:35 Medo je za sebe rekao: "U mladosti sam preplivao cijelo Jadransko more." Pjeva od Grupa Mi pjesmu Bam bam baba lu ba.

Svi panelisti su složni da je Medo zapravo Zoran Šprajc.

21: 30 "Kraljica mi se sve više sviđa. Moram što prije pročitati njezinu autobiografiju Premijerka jer je ona Jadranka Kosor", rekla je Nives. Saša se isto slaže: "Kraljica je Jadranka Kosor 1/1."

"Sanja Musić Milanović, sjećate se da nas je tjerala da tanje režemo kruh", rekla je Antonija.

Borko se ne slaže: "To je prijevara, to može biti bilo tko. To je moja kolegica Nina Violić, prvakinja glumišta."

21:24 Kraljica je dala novi trag: "Biti kraljica nije lako jer mnogi misle da sa mnom mogu manipulirati jer je kraljica žena. Dugo sam bila u sjeni drugih pa sam došla na tron gdje sam ostavila trag."

Kraljica pjeva talijansku narodnu pjesmu Bella ciao.

21:20 Vrijeme za posljednji dvoboj večeri. Stižu Kraljica i Medo.

21:10 Glasanje je zatvoreno. Maska koja ide dalje je Leptirica.

21:05 Linije su otvorene za glasanje.

21:00 Upravo nastupa Vrtni patuljak s pjesmom Danger od Electric Six. Panelisti se slažu da je nastup vatren. Za sebe je rekao da ga ništa ne može spriječiti da se zabavlja.

Borko je uvjeren da je to Stoka, a Nives misli da je to Mario Kovač.

"Samo jedna osoba može biti neugodna prema kolegama, a to je Mario Petreković", smatra Antonija, dok Saša Misli da je Ivan Dečak.

20:55 Nives je uvjerena da zna tko je to: "Bolonjez mi je sve odao, ona je iz Velike Gorice. Voli slatko i obožava bolonjez, ona je Ivana Mišerić, moja najbolja prijateljica. Dobra je glumica."

"Odabir pjesme je ključ, to je netko iz klana Huljić. Puno ih je, znam. Mislim da je to Vjekoslava Huljić. Ova pjesma je zvučala jako dobro", rekla je Antonija.

Saša misli da je Renata Sopek, a Borko da je Hana Huljić.

20:50 U drugom dvoboju su Leptirica i Vrtni patuljak. "Veliki sam ljubitelj slatkog. Nisam neki kuhar", rekla je Leptirica za sebe.

Leptirica pjeva od Magazina pjesmu Kako sam te voljela.

20:45 Glasanje je zatvoreno. Pobjednik je Tovar, a Čudnovište ispada.

20:40 Saša je priznao da je kontaktirao bivšeg kolegu: "Pitao sam Kedžu je li Tovar, a on je rekao ‘niiisaaam’. Sve se poklapa, crvena narukvica, ima istetoviranog lava, stalo mu je do ljubavi. To je Damir Kedžo." Sa sašom se slaže i Antonija.

Borko misli da je Ivan Dečak jer isto nosi rukavice, a Nives smatra da se radi o nekoj drugoj osobi: "Tomislav Mužek, operni pjevač jer često posjećuje postloara i čovjek nosi ni manje, ni više nego 47."

20:35 Drugi nastupa Tovar koji je rekao nešto o sebi: "Često odlazim po nova kopita kako bih mogao putovati. Uvijek sam bio svjestan onih koji su došli prije mene. Najveće čudo je širiti dobre vibracije. To će biti moja magija."

Pjeva pjesmu Tick-Tock od Albine.

20:30 Antonija je prva komentirala tko je zapravo Čudnovište: "Njegova mama je iz Dubrovnika, Dijana Hilje, to je Hiljson Mendela. On stalno propagira mir." Saša i Nives su se složili da se radi o Hiljsonu.

Borko misli da se radi o nekoj drugoj osobi: "Ovdje su frekvencije, kralj, djeca, otac, ovo je drugi čovjek, to je Jure Brkljača."

20:25 Prvi nastupa Čudnovište koji je dao malu naznaku o tome tko je: "Danas svi nose maske, a meni je ova posebno draga. Nije sve što je bitno oku vidljivo, mora biti mistike. Nemam djecu, kralj sam, ali ne nosim krunu. Tko sam ja?"

Čudnovište pjeva pjesmu Wicked Game od Tenacious d.

20:20 U prvom dvoboju su Čudnovište i Tovar, koji je došao izblajhan.

20:15 Počela je specijalna epizoda "Masked Singera", kako je večerašnji spektakl najavila voditeljica Nikolina Pišek. Odjevena u dugu crvenu haljinu, prekrasna Nikolina ponovno je u centru pažnje.

Večeras se panel detektiva bori za trofej.

Saši je Leptirica poslala pismo, a Antonija od Vrtnog Patuljka, dok se Borko našalio da je dobio pismo od Borka.

Maske iz skupine A se natječu protiv masaka iz skupine B.

Megapopularan show "Masked Singer" počinje uživo u 20.15 na RTL-u, a ako ga niste u mogućnosti pratiti uživo na malim ekranima, ostanite na Net.hr-u. Izvještavat ćemo vas iz minute u minutu.

Voditeljica Nikolina Pišek, kao i detektivi, Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar i Borko Perić, u posljednjim su pripremama.