U trećoj emisiji uživo televizijskog megaspektakla 'Masked Singer' gledatelje su novim nastupima ponovno razveselile dobro znane maske – Leptirica, Banana, Flamingica, Čudnovište i Medo. Sinoć je ispala maska Flamignica ispod koje se skrivala Sementa Rajhard koja je rekla da joj je ovo bilo odlično iskustvo te je pohvalila show i dizajnera maski Jurja Zigmana.

Nakon ispadanja iz showa, Sementa je ekskluzivno za Net.hr otkrila kako je bilo nastupati na pozornici pred tolikom publikom i što ju je "Masked Singer" naučio. Otkrila je i za koju masku dalje navija.

Sementa je ispričala kako joj je bilo sudjelovati u showu: "Bilo je baš jako zabavno, zato sam i prihvatila taj projekt. Dobro je imati takav neki projekt iza sebe. Genijalna je bila ekipa, genijalne maske. Juraj Zigman svaki put nadmaši samog sebe. Ekipa iza kamera, oni koji mogu znati tko je ispod maske, genijalni su i pomagali su nam. Maske smo morali paziti", rekla je.

'Nisam se htjela žaliti'

Otkrila je kako se osjećala u svojoj maski Flamingice: "Maska nije bila teška za nositi. Znala sam što ću dobiti kad sam vidjela sam nacrt. Jedino što je glava bila dosta visoka, malo sam se teže kretala po pozornici. Taj visok vrat je bio malo teži, ali kad sam kročila na pozornicu, zaboravila sam na to. Drugi kandidati imaju i puno teže maske pa se onda nisam htjela žaliti", kazala je Sementa.

Sementa je rekla i što misli, tko se krije iza ostalih maski: "Ne znam tko se krije ispod drugih maski. Nagađamo po tragovima. Sam projekt je fora jer se cijela obitelj može zabaviti. Show te baš vuče da ga pogledaš i pratiš cijelo vrijeme. Projekt je svima nama užasno tajan, stalno smo pokriveni. Imali smo vizire, trenirke, rukavice... Znači, uopće nismo znali tko se krije ispod maski", tvrdi ona.

Sementa tvrdi da su sve maske bile jako dobre, ali misli da će Leptirica daleko dogurati dok joj je Patuljak, kako kaže, najslađa maska: "Stvarno ne znam tko je ispod maski, ne mogu to provaliti".

'Dobro sam se zabavila'

Sementa je komentirala da je naučila nešto novo o sebi i otkrila zašto je izabrala baš pjesmu "Nije mi svejedno" od Nine Badrić: "Sami smo birali pjesmu. To je pjesma koju slušam, koju volim. Mislim da smo baš dobre pjesme odabrali ", rekla je ona i dodala:

"Naučila sam da se i na ovakvom projektu može dobro zabaviti, a da ostane to i profesionalno. Užasno je bitno ostati profesionalan i dobro odraditi nastup jer kada te ljudi povežu s nekom pjesmom i znaju da si to ti, onda misliš da je to zbog tebe, a ovako su svi gledali masku i maska je morala odraditi svoj posao. Uspjela sam biti angažirana onoliko koliko se od mene tražilo", tvrdi.

Činjenicu da je dio showa Masked Singer, Sementa je dobro skrivala: "Prijateljice su me ubile porukama - kako nam nisi rekla, kako si izdržala? Najvažnije je da se ne govori tko je ispod maski jer se onda ti tragovi ne trebaju ni raditi", rekla je.

Sementa danas radi kao direktorica svoje tvrtke, no zna i sudjelovati na raznim glazbenim i glumačkim projektima koje jako voli. "Morala sam se baviti s Masked Singerom pa se nisam bavila svojom firmom, no sad prebacujem fokus na to. Ima posla, mama sam 24/7... Također, sezona je blizu...", zaključila je.