Na najraskošnijem televizijskom showu koji kreće uživo u subotu, 11. ožujka u 20.15 sati na RTL-u, i prikazivat će se iz jednog od najvećih studija u Hrvatskoj, angažirano je više od 150 kreativaca, među kojima su i neki inozemni stručnjaci!

Gert-Jan Dijkgraaf, koji je trenutačno zaposlen kao kreativni direktor u nizozemskoj agenciji s dugogodišnjim iskustvom La Plume mediji, može se pohvaliti uistinu impresivnim životopisom. Uz to što je režirao nizozemsku verziju 'The Masked Singera', radio je na najpoznatijim inačicama svjetskih uspješnica kao što su, 'Holland Got Talent', 'The Voice of Holland', 'The Super Chase','Dragons' Den', najpoznatijim festivalima u svojoj rodnoj zemlji, a sada će svoj talent pokazati i u hrvatskoj verziji 'Masked Singera'.

"Ove smo sezone doveli i strana pojačanja kako bismo dobro zapaprili 'Masked Singer', a riječ je o uistinu vrhunskim stručnjacima iz Nizozemske i Izraela koju surađuju s nama na ostvarenju ovog projekta. Dakle, poznata imena ne kriju se samo ispod maski", otkriva producent 'Masked Singera' Vanja Meandžija.

Na setu se nalazi 130 četvornih metara LED ekrana i više od 600 rasvjetnih tijela

Na ogromnom setu na kojem se nalazi i 130 četvornih metara LED ekrana bit će više od 600 rasvjetnih tijela, a u njihovu slaganju pomagao je i Dakar Azulay, direktor tvrtke LightVision i kreativac odgovoran za dizajn rasvjete najgledanijih i najpopularnijih TV emisija u Izraelu. S više od dvadeset godina iskustva u radu na projektima u Izraelu i inozemstvu, a održavajući visok standard inovacije, profesionalizma i praktičnog pristupa, Dakar je surađivao s brojnim dizajnerima rasvjete, zvuka i vizualnih rješenja vodećih TV mreža. Radio je kao glavni dizajner svjetla za izraelsku verziju 'Big Brothera', 'X Factora', 'The Voicea', 'Survivora', a svoj portfelj uvrstio je i angažman i na dodjeli nagrada izraelske filmske akademije te radio kao savjetnik na raznim modnim revijama i konzultant za rasvjetu za izboru za Miss Izraela!

"Vjerujem da moji radovi proizlaze iz istinske strasti i beskompromisne ljubavi prema vizualnoj umjetnosti. Prilika da surađujem s vrhunskim profesionalcima i stručnjacima te radim za klijente čije vizije mogu ispuniti potvrda su da sam odabrao pravu profesiju. Privilegij je raditi u televizijskim emisijama koje su mi i privatno drage", kaže Dakar koji se svojim inovativnim rješenjima jedva čeka predstaviti hrvatskoj publici u showu 'Masked Singer'.

Ekipi 'Masked Singera' veliko je zadovoljstvo raditi u jednom od najvećih televizijskih studija u Hrvatskoj pa Meandžija zaključuje: 'Studio 2 Jadran filma ugostio je do sada velik broj različitih formata pa nam je svima drago ponovno raditi ovdje. Sam studio proteže se na otprilike 1200 četvornih metara i u njega smo uspjeli ugurati naš stage i ostaviti dovoljno mjesta za publiku te naš panel detektiva. Više od 150 predivnih ljudi radi na tome da se ovaj format uživo dovede do kućanstava diljem Lijepe Naše, a i šire.'

Voditeljica Nikolina Pišek i panel detektiva koji čine Antonija Blaće, Nives Celzijus, Borko Perić i Saša Lozar spremni su otkriti 'tko to tamo pjeva' - u subotu, 11. ožujka u 20.15 sati samo na RTL-u!