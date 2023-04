Prva u ovom izdanju showa Masked nastupila senzacionalna Pantera, a odlučila je otpjevati Severininu "Italianu". Antonija je otkrila da joj je Pantera zvučala kao Severina, no ubrzo je otkrila pravi trag - "Ovo je Ivana Banfić. Mislim da sam na pravom tragu". Saša je, pak, objasnio zašto se ne slaže: "Ostavio sam brkove kao pravi detektiv. Ostavio sam ih da se solidariziram s Panterom, držim se prošlog puta - da je ovo Matija Vuica".

Senzacionalnom izvedbom, "My Heart Will Go On", romantični Tovar podigao je panel detektiva na noge, a Nikolina je ostala u nevjerici. "Jel' ti nas zezaš?'. Saša je publiku pozvao na još jedan pljesak: "Malo ljudi kod nas može ovako potegnuti. Nema dvojbe da je ovo glazbenik, a nema šanse i da je Dalmatinac. Ova osoba je rođena u Omišu, plus kaže da će zabaciti svoju malu grivu, a osoba koja može i ima kovrčavu kosicu je Ervin Baučić, naš glazbenik i glumac", jasan je bio Lozar. "Nije možda u redu, ali možda bih i Medu mijenjala za ovog Tovara. Malo imam crush dva. Rekla bih da je Dalmatinac, ali sad kad je Tovar zapjevao, a gledam i nošnju, ima knjige iz ekonomije, možda je to Marko Škugor", rekla je Antonija. Borko je otkrio da mu se čini da se radi o Dalmatincu, Goranu Karanu! "Mislim da bih bio sjajan prodavač automobila", otkrio je u glasovnom tragu Tovar.

U konačnici, u dvoboju je pobijedio Tovar.

