Sinoć smo pratili još jednu nezaboravnu večer u Masked Singeru. Saznali smo da se ispod maske Vrtnog patuljka skrivao Miran Kurspahić, a vidjeli smo i puno spektakularnih nastupa. Donosimo vam pregled najboljih izvedbi lude subotnje večeri.

Prvi nastup Čudnovišta

Prvi dvoboj večeri bio je prava poslastica, a Nikolina je na pozornicu pozvala Čudnovište i Tovara.

Led je probilo Čudnovište koje je otpjevalo emotivnu 'Wicked Game' i sve podiglo na noge. ''Njegova mama je iz Dubrovnika, operna pjevačica. Glas je naslijedio od nje, to je Hiljson Mandela'', palo je na pamet Antoniji, a složio se i Saša, ali i Nives.

''To je čista teorija'', usprotivio se Borko pa predložio Juru Brkljaču.

Dvojbe tko je zapravo Tovar

Na redu je već bio Tovar koji je odgovorio izvevši veliki Albinin hit 'Tick-Tock' i sve rasplesao. ''Sad je sve jasno, to je Albina'', našalila se Antonija Blaće.

''Ne želim da ispadne, ali jako želim i da skine masku, sve je jasno, sve se sad poklapa'', Saša je i dalje bio uvjeren da je to sigurno Kedžo, a Antonija je dodala da se i dalje dvoumi između Kedže i Pecotića.

''Tužno je da ga toliko zna, a ne zna ga prepoznati'', zezao ga je Borko pa ipak predložio ime Ivana Dečaka, a Nives je dobacila ime opernog pjevača Tomislava Mužeka.

Stiglo je vrijeme za prvo napeto glasanje večeri, a nakon sekundi iščekivanja Nikolina je obznanila kako dalje ide Tovar, dok će Čudnovište još jednom pjevati u rundi 'Posljednja šansa'.

''Zašto odmah ovako sjajan dvoboj?!'' pitali su se detektivi, ne želeći da itko ispadne.

Leptirica je zbunila paneliste

Na svoj red već su nestrpljivo čekali novi duelisti Vrtni patuljak i Leptirica. Leptirica je prvi put ove sezone zapjevala na hrvatskom, i to hit grupe Magazin 'Kako sam te voljela'.

''Naša je Leptirica iz Velike Gorice, voli fino papati, voli slatko, obožava bolonjez! Ona je Ivana Mišerić'', svoju najbolju prijateljicu mislila je da je prepoznala Nives Celzijus, ''Toliko se radujem da te vidim da ću ti oprostiti sve laži''.

''Odabir pjesme je ključ! To je netko iz klana Huljić! Mislim da je to Vjekoslava. Ova pjesma je zvučala ekstra dobro, a kad razmislimo, Vjekoslavu nismo nikad čuli kako pjeva'', mozgala je Antonija. Saša je i dalje mislio da je to Renata Sopek, a Borko je pomislio na Hanu Huljić.

Vatreni nastup Vrtnog patuljka

Vrckavi Vrtni patuljak doskakutao je do pozornice i zapalio scenu pjesmom 'Danger High Voltage'.

''Ovo je Stoka!'' poručio je kratko Borko, dok je Nives i dalje tvrdila da je ispod Mario Kovač. Antonija je pridodala ime Marija Petrekovića, a Saša je bio uvjeren: ''Otvorile su mi se čakre… To je Ivan Dečak!''

Novo glasanje već je bilo otvoreno, a prebrojavanjem glasova publike odlučeno je kako dalje ide Leptirica.

Kraljica pjevala na talijanskom

Ni posljednji duel nije razočarao! Naime, u njemu su bili spojeni Medo i Kraljica.

Sjedeći na svom prijestolju, Kraljica je opet iznenadila kad su krenuli prvi taktovi pjesme 'Bella Ciao', a panelisti i publika nisu mogli odoljeti, a da ne zaplešu. Nives je i dalje bila sto posto uvjerena da je to Jadranka Kosor, a složio se i Saša. Antonija je rekla da je riječ o Sanji Musić Milanović, a Borko je dodao Ninu Violić.

Za Medu misle da je Zoran Šprajc

Šećer na kraju ovih duela bio je Medo koji je otpjevao 'Bam bam ba ba lu bam'. Baš svi panelisti složili su se jednoglasno kako je ispod maske Zoran Šprajc! Nikolina Pišek još je jednom pozvala publiku da da svoj glas, a zatim sve obavijestila kako dalje sigurno prolazi – Medo!

Čudnovište, Vrtni patuljak i Kraljica snage su još jednom odmjerili u rundi 'Posljednja šansa'. Čudnovište je Nikolini predalo osobni predmet – izviđačku maramu. Otpjevalo je Sinatrovu 'New York, New York'.

''Ako jesi Hiljson, šteta što ne proširiš svoj repertoar jer pjevaš savršeno'', poručila mu je Antonija.

Patuljak je bio idući, a predao je Nikolini plemensku masku. Otpjevao je hit Johnnyja Casha 'Hurt', a Antonija je na njegovu pjesmu zasuzila.

Posljednju šansu zatvorila je Kraljica Halidovim hitom 'Iznad Tešnja' te sve raspametila.

Šou napustio Vrtni patuljak

Stiglo je vrijeme za finalnu odluku – a nakon sekundi neizvjesnosti Nikolina Pišek obavijestila je sve kako show napušta Vrtni patuljak.

Uz gromoglasno navijanje Vrtni patuljak polako je skidao svoju masku, a ispod nje se nalazio glumac i glazbenik Miran Kurspahić! ''Ljudi moji, draga bako! Bilo je sjajno! Borko je dva mjeseca radio sa mnom, slušao me svaki dan, ništa nije znao!'' poručio je za kraj.