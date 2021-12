Pjevačica Maja Šuput Tatarinov gostovala je u serijalu "Fakap". Ona je Idi Prester i Miji Kovačić otkrila neke neugodnosti u kojima se u životu našla, piše Dnevnik.hr.

Maja je, između ostalog, ispričala kako je zeznula vlastitu prosidbu. Njen suprug Nenad sve je organizirao u jednom otmjenom restoranu u Bangkoku.

"Prvo mi pada na pamet kad sam uspjela zeznuti vlastitu prosidbu. Muž me odlučio zaprositi u Bangkoku, bili smo na odmoru. Rezervirao je restoran na 64. katu, gleda na cijeli Bangkok, dogovorio se s njima da će me zaprositi. Taj restoran ima bijela svjetla koja gledaju prema dolje, a on je dogovorio s njima da će me zaprositi kada prvi put okrenu na crveno i prema nama.

Dogovorio je i šampanjce i buket. Restoran je bio pun. I u nekom trenutku, ja ne znam kaj će se dogoditi, vidim tamo neka žena svira violinu. A baš je bio konobar za našim stolom, a ja njega pitam kaj se događa, a ovaj kaže, nekoga će se zaprositi", kazala je Maja, a onda je priznala kako se pošteno provalila.

"Ja kažem 'Isuse, kakav seljak', a moj muž kaže 'Molim?', a ja 'Pa koji idiot zaprosi ženu u restoranu, pa to je intiman čin', a on mi veli 'A to ti je baš grozno?', a ja njemu kažem 'Ma užasno!'. Nakon toga mi je kazao da ide na wc, a onda sam ga čula da viče 'Otkažite sve!'", ispričala je Maja.

Nakon toga njih dvoje su otišli na Maldive i tamo ju je zaprosio.

"Tek kad me zaprosio na Maldivima priznao mi je što se trebalo dogoditi u Bangkoku. A pristala bi ja i tamo", istaknula je Maja.