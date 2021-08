Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) u posljednje vrijeme na društvenim mrežama često objavljuje snimke sa sinčićem Bloomom koji je navršio pet mjeseci. Ipak, pratiteljima na Instagramu otkrila je da, osim što je brižna mama, itekako radi punom parom.

Maja je na svom Storyju podijelila video sa stilistom Markom Grubnićem koji se brine za njen styling u novom videospotu koji se snima u Istri.

Maja je podijelila i fotografiju na kojoj pozira s dugim platinastim ekstenzijama u kosu, a na licu je imala make-up zemljanih tonova. Pjevačica je na sebi imala kombinezon kojeg je raskopčala do pojasa, pa joj je provirila jedna od grudi.

Dobila je i kritiku

"Na setu danas. Uskoro novi glazbeni spot", napisala je Maja u opisu objave, no fanovi je nisu baš previše doživjeli jer im je pozornost privukla sa svojim seksi lookom.

"Jako si seksi", "Poželjna mama", "Prelijepa", poručili su joj. Ipak, pala je i kritika jer se nekima nije svidjelo to što se Maja fotografirala razgolićena.

"Volim kad su mame tj. supruge razgolićene, to je nepotrebno. Koga je zavela, zavela je i to je za njega. Sve drugo unosi nemir i razdor", komentirala je jedna pratiteljica, no Maja se za sada nije oglasila.