Hrvatska plus-size manekenka Lucija Lugomer za Dnevnik.hr progovorila je svojoj inozemnoj i domaćoj karijeri te majčinstvu, a prisjetila si i kako je pozirala za Vogue.

Ona je u modelingu već sedam godina, a fanove je upoznala i sa svojim privatnim životom.

"S obzirom na to da sam u svemu tome skoro pa sama, rekla bih da je prvenstveno izazovno, da. Specifikum mog osobnog djelovanja je to što sam, osim plus-size modelinga, svojom odlukom ušla i nešto dublje, u cijelu priču, na primjer pustila sam publiku bliže svojem privatnom životu, odlukama, stavovima i slično. Vjerujem da sam na vrijeme pronašla 'svoj kut' i plasirala svoje mjesto pa su se i ostali ljudi dosta brzo pronašli i poistovjetili s mojom pričom", kazala je.

Lucija je naglasila da je za karijeru u inozemstvu potrebno više truda.

Inspiracija je mnogim ženama

"Za modeling u Hrvatskoj ima prostora, ali bih to pridodala činjenici da sam jedina koja je u sve to ušla toliko duboko i potpuno, stoga klijenti već znaju što dobivaju želeći baš Luciju Lugomer. Vani je nešto drugačija priča jer se gubiš u masi i potrebno je više truda, ali također primjećujem da je trud postao jako sklizak teren jer je dosegao jedan novi level. Eh sad, koliko je to zdravo i dobro, ostavit ću da publika sama procjeni", ispričala je te se prisjetila kako je pozirala za naslovnicu Voguea.

"Osim talijanskog Voguea, svakako moram uključiti onaj najdraži (jer je prvi) intervju za britanski Daily Mail na čak 15 stranica, zatim američki Allure te ABC News. Naravno, uz svoju inozemnu modnu agenciju.".

Lucija se ne libi pokazati pokazati svoje tjelesne nesavršenosti na društvenim mrežama, a zbog toga je inspiracija mnogim ženama.

"Koliko se sjećam, da, oduvijek sam imala samopouzdanja, ali su i moje vrijednosti prije bile drugačije. Izgled mi je tada značio nešto više nego što mi znači danas, a i samopouzdanje gledam nešto drugačijim očima. Mnoge stvari sam prerasla. Ako to tako mogu reći, sada sam više koncentrirana na glavu nego na tijelo", rekla je.

Ne obazire se na komentare hejtera

Luciji su uz mnogobrojne obožavatelje najveća podrška otac Željko i suprug Danijel Grlić. Ona se, kaže, ne obazire na negativne komentare na društvenim mrežama.

"Ne pratim djelovanje hejtera, ne opterećuju me tako da takve stvari više niti ne dolaze do mene. Moj put sada je drugačiji. Što se mene tiče ja sam ostvarena osoba i na poslovnom i na privatnom putu. Mene sada muče skroz drugi problemi od onih koji su me mučili na početku karijere i nemaju veze s ovim poslom. Moje vrijednosti su se također promijenile stoga drugačije stvari uzimam k srcu."

Luciji je sin Leon "najljepša stvar koja joj se ikad dogodila".

"Majčinstvo me promijenilo gotovo pa u potpunosti. Vjerujte mi kada vam kažem da niti suđe više ne perem kao što sam ga nekada prala. Mjerenje vremena poprimilo je jednu potpuno novu dimenziju, ali vrijedno je apsolutno svega jer ovakvu ljubav stvarno je teško riječima opisati. Najljepša stvar koja mi se dogodila ikada."