U luksuznu vilu kultnog reality showa 'Love Island UK' nedavno je ušlo šest novih frajea i šest novih cura. Vrijeme je to 'Case Amor' koja testira lojalnost Otočana koji su upareni, ali je i 'vrijeme za divljanje', kako to Tyrique kaže. I dok on mirno sjedi i ne flertuje s niti jednom, ostale dečke nagovara na svašta. Montela, koji je u vezi s Leah, uspio je manipulirati da na terasu odvede Tink i poljubi je, a Sammy je prošao još gore. Najnoviju sezonu realityja pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

"Sviđaju mi se i Amber i Gabby, ne mogu se odlučiti koja mi je bolja. Ipak, ne želim napraviti ništa što bi ugrozilo moju vezu sa Jess", rekao je Sammy Tyriqueu.

"Je*eš Jess, ovo je 'Casa Amor'. Ovo je vrijeme za divljanje. Znaš kako ćeš najlakše znati s kojom od njih imaš više kemije? Poljubi obje", rekao mu je Ty, a ovaj ga je nakon malo nagovaranja, poslušao.

Prvo je na kauču flertovao s 19-godišnjom Amber Wise, kćerkom slavnog britanskog nogometaša Dennisa Wisea, a zatim se nagnuo i dao joj dug poljubac. Priznao joj je da mu se sviđa i Gabby i kako nije sigurna što napraviti. Ona se na to nasmijala i rekla kako mu je bolje da ne ode ljubiti i nju. Upravo se to dogodilo, a lijepa brineta ostala je u šoku. On joj je nakon svega rekao da mu se više sviđa Gabby.

"Užasno sam uzrujana i ljuta. Jeste li vidjeli da je poljubio i Gabby? Rekao mi je da mu se ona više sviđa. Ovo je tako nepošteno, ja od početka ne skrivam da je on meni broj jedan", rekla je Amber kroz suze Mitchu, Zachu i Molly. Molly ju je tješila i rekla kako definitivno ima razloga biti ljuta i da su njezini osjećaji opravdani.

"Sammy je idiot", rekao je Mitch dok je Zach šutio.

"Ionako se loše ljubi", zaključila je Amber.

